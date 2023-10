El CV Sant Pere i Sant Pau destrossa l'Illa Grau i es manté líder (3-0)

Els de Vlado Stevovski van dominar cada set i van emportar-se el triomf per la via ràpida

Actualitzada 22/10/2023 a les 13:10

El CV Sant Pere i Sant Pau no té rival. Els de Vlado Stevovski van esclafar l'Illa Grau per la via ràpida( 3-0) en un partit en el qual els cooperativistes van marcar el ritme en tot moment. El darrer curs, el duel entre tarragonins i castellonencs significava un derbi de la part alta amb màxima igualtat, però, enguany, el CV Sant Pere i Sant Pau s'han mostrat molt superiors als seus rivals.Els de Vlado Stevovski ja ho van avisar a la pretemporada. Llavors, també van dominar l'Illa Grau, però, dissabte, ho van ratificar. El trident Samuel Pacheco, Elio Carrodeguas i Julián García Torres van ser els màxims anotadors amb 15, 10 i 11 punts respectivament.En el primer set, l'Illa Grau va anar a remolc del potencial del Sant Pere i Sant Pau des del primer moment. Amb un parcial de cinc punts consecutius, els d'Stevovski van agafar la iniciativa des de l'inici. De fet, aquest avantatge no va fer més que ampliar-se fins a acabar 25-16. El segon set va repetir el mateix guió. L'Illa Grau no va saber superar el mur cooperativista en defensa ni tampoc van evitar les canonades de Pacheco i Carrodeguas. Finalment, el set va acabar 25-18. En el tercer set el Sant Pere i Sant Pau no va fer més que millorar i l'Illa Grau va abaixar els braços i van perdre amb un contundent 25-10.El CV Sant Pere i Sant Pau jugarà el següent cap de setmana contra el CV Mediterráneo Castellón a la seva pista el dissabte 28 a les 17 hores. De moment, els cooperativistes són líders en solitari del grup C de Superlliga 2 sense perdre ni un sol set.