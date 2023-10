El Reus Deportiu no passa de l'empat contra l'Alcoi (3-3)

Els de Jordi Garcia es van quedar a un pas de la remuntada amb una nova gran actuació de Sergi Aragonès

Actualitzada 22/10/2023 a les 13:09

El Reus Deportiu de Jordi Garcia no va passar de l'empat a la pista del Pas Alcoi. Els roig-i-negres van aconseguir remuntar el gol inicial del conjunt local, però l'empenta del conjunt valencià no els va permetre emportar-se els tres punts.Els roig-i-negres van veure com el partit es complicava a les acaballes de la primera meitat. Manel Hernández va obrir la llauna amb un xut potent des del mig del camp. Amb tot, els reusencs van aconseguir igualar l'encontre just abans del descans després que Sergi Aragonès transformés un penal.A la represa, Diego Rojas va completar una gran jugada de Marc Julià per capgirar el marcador, però l'alegria visitant no va durar gaire. Poc després, en dues grans jugades de transició, Gonzálo Pérez va marcar dos gols en trenta segons per posar el 3-2 a l'electrònic. Finalment, Aragonès va aconseguir rascar un punt amb un golàs llunyà.Els reusencs, que patien la baixa de Maxi Oruste i Martí Casas, es queden en quarta posició en una jornada en la qual els rivals directes de la part baixa van ensopegar.