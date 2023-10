El Nàstic ensopega en tres minuts (2-2)

El mal inici dels grana al segon temps marca un duel en el qual els de Dani Vidal s'han quedat a un pas de la remuntada

Actualitzada 22/10/2023 a les 20:03

De nou, tres minuts van condemnar el partit. El Nàstic de Dani Vidal es va haver de conformar amb l'empat en un partit igualat contra una Real Sociedad B va acabar jugant amb un menys durant vint minuts. Com va passar amb el Fuenlabrada, en tres minuts el Nàstic va malbaratar l'avantatge inicial amb dos gols ràpids. Finalment, van trobar el caràcter suficient per empatar, però no l'encert per emportar-se els tres punts. Amb tot, el Nàstic es manté líder.El factor sorpresa ja s'ha acabat. Després del gran inici de temporada del conjunt de Vidal, els rivals ja estan preparats i el Sanse va sortir atent en defensa i amb un bon grapat de jugadors en bloc baix. D'aquesta manera, els enèrgics primers minuts que sol tenir el Nàstic van quedar en res. L'inici del partit va ser tranquil i contemplatiu, els grana buscaven la manera de ficar la mà entre la defensa del Sanse, però no trobaven la manera. Era qüestió d'insistir, i, amb el pas dels minuts, de la tranquil·litat van passar a l'ocasió en un instant.Joan Oriol va rebre una pilota al córner i, amb un toc de qualitat i sotana inclosa, es va desfer del defensor i es va endinsar a l'àrea. La jugada era telegrafiada i Jaume Jardí es va encarregar de finalitzar-la. El reusenc va rematar al vèrtex de l'àrea petita, però la pilota va sortir molt desviada. Era un primer pas, un avís a la Real Sociedad B que el Nàstic es podia adaptar a la seva formació i, poc després, el domini de l'esfèric es va convertir en gol.Amb la pilota, el Nàstic dominava i, sense, oferia una pressió asfixiant. Els defensors del Sanse es van posar nerviosos i, llavors, Gorostidi va forçar l'errada rival. Quan Cantero va sentir la presència del jugador grana, es va deixar caure a terra i la pilota es va quedar morta a la frontal. Tant els jugadors del Sanse com els del Nàstic es van quedar congelats mirant l'àrbitre. Esperaven que aquest xiulés falta, però la realitat és que no hi va haver contacte. Andy Escudero va ser el més llest de la classe i, entre el caos, va decidir actuar i va engaltar l'esfèric amb un potent xut creuat ajustat al pal esquerre d'Ayesa. El porter del Sanse no va arribar i Escudero, una vegada més, va solucionar l'inici del Nàstic amb un golàs que el fa pitxitxi de l'equip.El gol va activar el partit i la Real Sociedad B es va fer l'esfèric. La tendència de domini grana va canviar cap a un control del conjunt basc que, a poc a poc, passava de tenir un control estèril a generar ocasions perilloses. Fins i tot, Fiabema va marcar un gol, però va ser anul·lat per posició antireglamentària. Tot i la pressió rival, el Nàstic va marxar al descans amb el marcador a favor.A la represa, va començar l'enfonsament grana, que es va realitzar en dos actes. El Sanse va sortir més fort i el Nàstic es va convertir en el convidat de pedra en la festa del filial basc. El Sanse s'apropava amb perill i, amb una centrada lateral va tenir suficient per empatar. Azkune va ser més el més ràpid i, al primer pal, va marcar el gol de l'empat. La diana va ser com un cop de puny directe a la cara que va deixar estabornit al Nàstic. El segon acte va arriba tres minuts després. Gorostidi va perdre una pilota i Eder García, tot sol, va rematar amb potència des de gairebé el mig del camp i va sorprendre Varo. El porter del Nàstic va volar, però no va evitar el golàs. Havia tornat a passar. Es va repetir la història del partit del Fuenlabrada. Tot l'avantatge del Nàstic en el primer temps s'havia anat en orris.Dani Vidal es va posar mans a l'obra per reanimar un equip que s'havia quedat estès al camp. Amb tres canvis, va intentar canviar una tendència que, per moments, semblava que podia acabar amb un Nàstic fent aigües. Els moviments van donar resultat. Montalvo va recuperar el mig del camp i Mario i Álvarez van revitalitzar la davantera grana. Eren els reforços que Borja i Pablo necessitaven per continuar brillant i, el Nàstic, va passar a l'atac.Insistint, va arribar l'empat. De nou va aparèixer Sant Magí i és que va ser la tercera vegada que el Nàstic va utilitzar la tècnica en aquest partit. Va funcionar, Trigueros es va avançar al porter al primer pal i va marcar el 2-2. Amb l'empat, el duel es va esbojarrar. Goti va veure una vermella per colpejar amb el cap a Pablo en una jugada sense pilota.Amb un home menys, el Nàstic tenia l'escenari perfecte per remuntar. El Sanse es va tancar en defensa i els grana insistien en buscar la remuntada. Primer, Trigueros va tenir una de molt clara. El central va rematar dins de l'àrea amb la porteria buida, però un defensor li va treure amb el peu. Segon, la va tenir Mario. L'extrem va realitzar un xut col·locat que va sortir fora llepant el pal dret del porter. Finalment, Gorka va tenir l'oportunitat amb un cop de pal al segon temps, però tampoc va haver-hi sort.El Nàstic es va haver de conformar amb un empat contra un Sanse que continua sense perdre i, de moment, també es manté líder.