El CBT millora, però cau a la pista de l'Alginet (63-57)

Els de Noé Monroy es van posar per davant l'últim quart, però l'encert local els va condemnar

Actualitzada 22/10/2023 a les 22:00

L'Ibersol CBT tampoc ha aconseguit la primera victòria de la temporada en el seu desplaçament d'aquest diumenge a la pista de l'Alginet, un equip consolidat de la LEB Plata. Els tarragonins han fet, en línies generals, un bon partit, projectant durant bona part del mateix la sensació que se'l podien endur, especialment quan falten 5 minuts per al final es posaven pel davant. Però els darrers 5 minuts del matx una ratxa d'encert dels locals ha fet que finalment la victòria es decantés del costat valencià.

El partit no començava bé per als tarragonins, que encaixaven un primer parcial de 8-2 que obligava a demanar el primer temps mort amb només dos minuts de joc. Es tractava d'evitar que apareguessin els fantasmes dels dos compromisos anteriors, en què el parcial advers del primer quart va ser una llosa durant tota la resta del partit. Aquest cop, però, no ha estat així. A poc a poc, els homes de Noé Monroy s'han anat trobant còmodes a la pista gràcies a una bona actitud defensiva que contenia l'encert inicial dels valencians i els seus jugadors clau i una bona selecció de tir (8/12 en llançaments de dos punts en aquest quart), fruit d'una millora substancial en la circulació de pilota i l'equilibri entre el joc exterior i l'interior. El primer parcial es tancava amb un esperançador 19-17.

A l'inici del segon quart, un 9-0 dels locals tornava a agafar per sorpresa els tarragonins. Però el CBT ha tornat a donar mostres de resiliència amb un 0-8 que equilibrava el marcador (28-26, a l'equador del quart). A partir d'aquí, els blaus ja no han tornat a perdre el pols del partit. Ferran Torres empatava a 32 a dos minuts pel final i, fins i tot, els tarragonins podrien haver-se'n anat al descans al davant al marcador si hagués entrat un triple de Boonyasith després d'un spanish pick & roll ben executat per l'equip de Noé Monroy. El 34-32 de la mitja part ho deixava tot obert.

La igualtat ha estat la tònica durant tot el tercer quart, amb un CBT que feia la sensació que tant en atac com en defensa portava el partit al seu terreny. Bona circulació de pilota i elaboració en atac estàtic, bons percentatges en llançaments de dos punts, solidesa defensiva i domini del rebot, amb l'assignatura pendent dels triples (3/25 avui). I un altre assumpte pendent: posar-se per davant, una possibilitat que el CBT ha desaprofitat fins a cinc vegades amb 42-42, amb diversos errors en el llançament i diverses pilotes perdudes en un tram de partit en el qual feia la sensació que si els blaus agafaven la davantera podrien endur-se la victòria. Finalment, l'ofici dels locals els ha permès tancar el quart amb 4 punts d'avantatge (46-42).

A l'últim quart el CBT trobava el seu Sant Grial particular i es posava per primer cop per davant amb una cistella de Marc Buscail (51-51 quan faltaven 5 minuts pel final). Els locals, però, reaccionaven immediatament i es tornaven a posar per davant amb cistelles de Murray i Nogués i un triple de Verdeguer, que obria escletxa i posava els locals 9 punts amunt quan falten 3 minuts (61-52). Un triple d'Artur Alaminos permetia somiar (61-55). Dani Tugores escurçava la diferència encara més amb dos tirs lliures (61-57), però una falta dubtosa i una tècnica a la banqueta posaven un ja molt complicat 63-57 quan faltaven 30 segons i el marcador ja no es mouria.