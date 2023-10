La Real Sociedad B, el filial imbatut que vol burxar en la ferida del Nàstic

Mikel Goti i Jon Magunazelaia són els dos jugadors més perillosos del conjunt basc

Actualitzada 19/10/2023 a les 19:24

El Nàstic torna al Nou Estadi Costa Daurada aquest diumenge a les cinc de la tarda amb la intenció de refer-se de la derrota contra el Fuenlabrada. Els grana no ho tindran fàcil, perquè hauran de superar la Real Sociedad B, un rival que encara no ha perdut, només ha rebut dos gols i, en definitiva, està ple de joves talents.El conjunt, entrenat per Sergio Francisco, és, amb la Ponferradina, l'únic equip que encara no ha perdut aquesta temporada. Els bascs no destaquen per ser un equip golejador. En cap partit d'aquesta temporada han marcat més d'un gol, però, d'altra banda, tampoc n'han rebut més d'un. El Sanse és equip ple de jugadors talentosos que destaquen pel seu joc ordenat.El darrer partit el va empatar a zero contra la Cultural Leonesa, però el resultat no va arribar per falta d'ocasions, sinó pel desencert del conjunt de Lleó en les moltes de les arribades que van fer. En aquest inici de temporada, els de Sergio Francisco s'han enfrontat contra el Tarazona, Teruel i Sestao River, equips que no destaquen pel seu gran inici de lliga ni per la seva capacitat de marcar. Amb tot, els joves han començat amb força després de tancar l'anterior ald'ascens a Segona Divisió.Durant aquest mercat d'estiu, el conjunt basc s'ha reforçat amb qualitat. Mikel Goti, qui l'any passat va ser l'estrella del Bilbao Athletic, és la seva referència a l'atac. Amb dues assistències i un gol ha demostrat que té talent més que suficient perquè aquesta categoria sigui només un tràmit d'un any. Goti s'ha sumat a Jon Magunazelaia, qui va brillar el darrer curs amb el Sanse amb set gols. A més, enguany els acompanya Bryan Fiabema a l'atac. El davanter és la nova promesa del futbol noruec i ha arribat aquest estiu a Sant Sebastià procedent del Chelsea.Aquest duel també serà especial per a Dani Vidal. L'entrenador grana va debutar l'any passat contra el Sanse al Nou Estadi Costa Daurada. Aleshores, en un moment complicat de la temporada, el tècnic va fer revifar l'equip i es va emportar el partit per 2-0. Aquest diumenge, el Nàstic buscarà trencar la imbatibilitat de la Real Sociedad B per mantenir el lideratge i recuperar-se de la derrota contra el Fuenlabrada. Alexandru Tirlea és l'únic jugador que arriba amb molèsties.