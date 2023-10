Dani Vidal: «Intentarem no repetir els errors després del gol encaixat a Fuenlabrada»

El técnic tarragoní demana el suport d'un Nou Estadi «calent» per superar a la Reial Societat B: «un filial diferent»

Actualitzada 20/10/2023 a les 17:08

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la novena jornada de campionat a Primera Federació. Els granes rebran al filial de la Reial Societat, amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria després de la primera derrota de la temporada i tornar a deixar una bona imatge davant d'un Nou Estadi que s'espera que gaudeixi d'un gran ambient al partit que es disputarà aquest diumenge a les 17 hores.El tècnic grana ha valorat el treball de la setmana i la resposta de l'equip després de la primera derrota de la temporada: «L'endemà de la derrota va ser el dia més estrany. Després la setmana de treball, com la resta, l'hem viscut amb molta naturalitat. Centrant-nos en el dia a dia.»«Revisant el partit a Fuenlabrada crec que no va ser tan dolent com en un principi creia. Vam tenir una estona per fer el 0-2. Hem estat treballant per no repetir els errors que vam cometre després del primer gol que vam encaixar.» ha comentat.La Reial Societat B ja va vèncer al Nàstic de Dani Vidal l'any passat, però el tècnic grana espera un partit diferent: «Han canviat molt, s'han reforçat molt bé. És un filial atípic, que té un nivell defensiu gran. La Real Sociedad és un club que treballa bé i a nivell físic és poderós. Però hi ha hagut rivals que els han generat ocasions.»Al mig del camp grana Gorostidi s'ha anat guanyant un lloc en una posició amb molta competència, però Vidal no ha volgut posar cap jugador per sobre d'un altre: «Ander, Moltalvo, Óscar Sanz i Borja Martínez són grans futbolistes. Tenim quatre migcampistes de molt nivell i diferents, que cadascú ofereixen perfils diferents. Ander té físic per anar endavant, amb conduccions en què trenca línies de pressió.»L'entrenador grana ha demanat el suport del públic nàstiquer per superar la rimera ensopegada de la temporada i respondre amb un triomf. «Posarem les coses difícils, però si venen 6.000, 7.000 o 8.000 aficionats com en les primeres jornades, que facin del Nou Estadi un estadi calent, que ens empenta, serem més perillosos.»Finalment, Vidal ha comentat el frenètic ritme de desplaçaments que encadenarà el Nàstic properament, fent trajectes a Riazor, Oriola i Pamplona: «El club s'ha portat molt bé amb nosaltres. A la Corunya anirem amb avió i farem segona nit per no tenir tant de desgast. Oriola anirem el dia abans per jugar amb més garanties i després a Pamplona viatjarem amb AVE fins a Saragossa. El club s'ha portat genial i ens ha donat totes les facilitats, així que ens tocarà respondre al verd.» ha conclòs.