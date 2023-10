Mario Rodríguez, el fitxatge del Nàstic que espera la seva oportunitat

En els 45 minuts que ha disputat, el barceloní ha destacat per la seva capacitat de driblar

Actualitzada 17/10/2023 a les 21:12

El Nàstic ha destacat aquest inici de la temporada pel talent acumulat a les bandes. Andy Escudero i els nouvinguts David Concha i Jaume Jardí s'han convertit en els amos i senyors dels extrems grana. Aquesta competència ha provocat que a Marc Álvarez, Maurizio Pochettino i Mario Rodríguez només els quedi el tros petit del pastís dels minuts.



Rodríguez va ser una de les apostes d'aquest mercat d'estiu. El barceloní és l'únic fitxatge que va arribar a l'equip procedent de Segona RFEF després d'una gran temporada amb l'SD Compostela i, sense comptar Iker Recio, que encara no ha debutat, és un dels fitxatges que menys ha utilitzat Dani Vidal. L'extrem ha disputat 45 minuts en cinc partits. En tots ha sortit des de la banqueta com a revulsiu amb el paper de desencallar l'atac grana. Malgrat que gairebé no ha estat més d'un quart d'hora sobre la gespa en els partits que ha jugat, Rodríguez ha aprofitat el temps per mostrar una de les seves qualitats: la capacitat de driblar.Contra el Rayo Majadahonda es quan va brillar més. El barceloní va encarar porteria des de la banda esquerra. Va ser valent i, malgrat tenir tres defensors damunt, amb dos moviments va tenir suficient per trobar un forat del no-res i rematar a porta. Només els dos pals van evitar que la seva jugada acabés amb premi.Contra la Ponferradina també va tenir la seva oportunitat. A les acaballes del partit, Rodríguez va liderar un contraatac i, de nou, es va desfer del defensor rival, tot i que la seva definició no va trobar porta. L'extrem barceloní ha demostrat talent i, amb l'entrada en escena de la Copa del Rei, Mario Rodríguez podria tenir la seva oportunitat per enlairar-se i sortir de l'ombra de Jardí i Concha.