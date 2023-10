Els Agents Rurals duen a terme un operatiu especial amb motiu del Ral·li Catalunya

El dispositiu es mantindrà divendres 20 i dissabte 21 d'octubre, i es duu a terme amb l'objectiu de protegir els espais naturals per on transcorre la prova

El cos d'Agents Rurals durà a terme un operatiu especial amb motiu de la 58a edició del Ral·li RACC Catalunya – Costa Daurada que es duu a terme aquesta setmana. Aquest operatiu especial comptarà amb vigilància al territori per part d'Agents Rurals entre divendres dia 20 i dissabte dia 21 d'octubre. El dispositiu té per objectiu protegir els espais naturals per on transcorre la prova esportiva, especialment els espais protegits (zones EIN i Xarxa Natural 2000).



Els Agents Rurals vetllaran pel bon funcionament de la prova automobilística conjuntament amb el RACC, organitzador del ral·li, i amb Mossos d'Esquadra i ajuntaments, entre altres. Els agents estaran coordinats amb la resta de cossos i amb l'organització a través del centre de control.El ral·li transcorre per les comarques de l'Alt Camp i la Terra Alta i algun tram afecta zones protegides. Per això, els Agents Rurals vetllaran per preservar aquests espais i perquè el públic assistent respecti l'entorn i les propietats privades. Es farà un especial atenció al control de fogueres, acampades, circulació motoritzada fora dels trams i abocament de deixalles.