Reus Deportiu i Calafell lluitaran entre ells per un bitllet a la fase de grups de la Champions

Es jugarà el 3, 4 i 5 de novembre en una seu a determinar

Actualitzada 17/10/2023 a les 17:50

El Reus Deportiu Virginias i el CP Calafell hauran de competir entre ells per aconseguir un bitllet que els classifiqui a la fase de grups de la WSE Champions League d'hoquei patins. Els dos equips del Camp de Tarragona han sigut seleccionats en el grup D de la ronda prèvia de la competició A més, també hauran de jugar contra el Sarzana italià i el Vendéenne francès.



El format continua igual que l'any passat, els equips hauran de jugar tres partits entre ells i el primer i segon classificat avançaran a la següent fase. Els duels es disputaran el 3, 4 i 5 de novembre. La seu encara està per determinar, però qui té la preferència és l'equip francès i, si aquest es nega, l'italià. El primer partit de la fase serà el derbi entre el Reus Deportiu i el Calafell, que està programat per al 3 de novembre. La Vendéenne, va quedar en cinquena posició l'any passat a la lliga nacional. A més, ha superat la primera ronda classificatòria després de vèncer el Follonica italià i el Germana Herringen alemany.D'altra banda, el Sarzana també va acabar la lliga com a cinquè i, igual que Reus i Calafell, comença el seu camí a la Champions a la primera fase prèvia.