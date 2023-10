L'Orihuela CF, el primer rival del Nàstic a la Copa del Rei

El partit es jugarà el 31 d'octubre o l'1 i 2 de novembre

Actualitzada 17/10/2023 a les 13:05

El Nàstic de Tarragona jugarà la primera ronda de la Copa del Rei contra el Orihuela CF del grup 4 de Segona Federació. Com a equip de superior categoria, el conjunt de Dani Vidal haurà de disputar el duel com a visitant, així que s'haurà de desplaçar a l'estadi Los Arcos a la regió de Múrcia.Els grana es van classificar per a la Copa del Rei l'última jornada de l'anterior campanya. Els primers cinc classificats aconseguien un bitllet per a la competició espanyola. Tot i que el Nàstic va acabar en vuitena posició, els grana van obtenir el bitllet perquè tant el Barça Atlètic, com l'Osasuna Promesas i la Real Sociedad B són equips filials que no puden disputar la Copa del Rei i van acabar per davant dels grana a la classificació.L'any passat, la Copa del Rei va ser una de les millors alegries de tota la temporada. Els grana van guanyar en primera ronda al Racing Rioja de Segona Federació a Las Gaunas i, després, van avançar de ronda superant el Màlaga, que llavors era un equip de Segona Divisió, en un partit èpic al Nou Estadi Costa Daurada. Finalment, el camí a la Copa del Rei va acabar amb una derrota del conjunt grana contra l'Osasuna de Primera divisió al Nou Estadi. Els grana van aguantar fins a la segona part de la pròrroga, però, finalment, van caure per 1-2.Enguany buscaran repetir la gesta començant a la primera ronda contra el Orihuela.