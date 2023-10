El Nàstic perd la bona ratxa, però continua líder i amb tres gols en contra

Els de Dani Vidal van encaixar en quatre minuts el doble de dianes que la resta de la temporada

Actualitzada 16/10/2023 a les 19:46

La bona ratxa del Nàstic de Dani Vidal va arribar a la seva fi el diumenge contra el Fuenlabrada. Algun dia havia d'arribar i va ser a la jornada vuit. En els darrers deu anys, com a molt, la primera derrota havia arribat al quart partit. Finalment, la ratxa es va aturar de sobte en qüestió de quatre minuts de desencert. Tot i la derrota, el Nàstic es manté líder gràcies a la punxada de la Ponferradina i només ha rebut tres gols en contra.De fet, el Fuenlabrada no només va tallar la bona dinàmica de resultats del conjunt grana, sinó que també va aturar un rècord que ja era històric a Primera Federació. Després de superar els primers 26 minuts de partit sense encaixar, els de Dani Vidal es van convertir en l'equip amb la millor ratxa d'imbatibilitat de la categoria, després de superar l'anterior que ostentava el Talavera amb 610 minuts sense rebre cap gol. Durant la primera meitat, el Nàstic va concedir ben poc i els escassos tirs del Fuenlabrada acabaven topant amb els defensors o sortint desviats.Tot això va canviar a la segona meitat. El Fuenlabrada s'havia abonat a l'èpica els darrers dos partits per sumar dues victòries consecutives. Primer va remuntar el Deportivo en el temps de descompte i, segon, va vèncer al Sabadell amb un gol solitari també als minuts afegits. Amb el marcador en contra, els madrilenys van fer un pas endavant i van empatar en un desafortunat córner. Nacho va caure a l'àrea amb un atacant i, involuntàriament, això va provocar que l'esfèric arribés al segon pal on Fer Ruiz va poder rematar amb el peu.Era el primer gol que rebia el Nàstic des de la segona jornada i, això, va desordenar la línia defensiva. Per la seva banda, després de marcar el primer gol, els locals van prémer l'accelerador i, quatre minuts després, en una centrada lateral, Fer Ruiz es va marcar el segon per culminar la remuntada. Tenint en compte el rendiment que ha demostrat el Nàstic la resta de la temporada, aquest enfonsament és impropi de l'equip, però Dani Vidal va assenyalar que «el futbol són emocions. Quan ens han empatat hauríem d'haver abaixat el ritme del partit, ara toca millorar perquè no torni a passar».La primera derrota del conjunt grana arriba en una jornada en la qual només un dels cinc primers va sumar tres punts. Aquest diumenge, contra la Real Sociedad B, els grana tindran l'oportunitat de tornar al camí de la victòria.