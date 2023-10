Francesc Larios i Chelo López-Ibarra, els més forts de la Pobla de Montornès

L'alcalde i la regidora van guanyar la primera edició d'un torneig que apunta a ser anual

Actualitzada 16/10/2023 a les 17:49

Francesc Larios i Chelo López-Ibarra van ser els campions de la primera edició de l'Home i la Dona més forts de la Pobla de Montornès. Aquest esdeveniment va estar emmarcat en la festa petita de la Pigota del municipi i va ser un torneig social que s'espera que es converteixi en un esdeveniment anual.En el torneig van participar un total de tres homes si tres dones i es van dur a terme diferents proves de força com per exemple aixecament d'objectes pesants com un tronc i pneumàtics en diferents circuits. Els dos guanyadors es van quedar al consistori local. L'alcalde, Francesc Larios i la regidora Chelo López-Ibarra van ser els que millor van competir i es van emportar la victòria.D'aquesta manera, la Pobla de Montornès apropa al municipi els esports de força i espera que l'esdeveniment continuï creixent durant els pròxims anys.