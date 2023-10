El Golf Costa Daurada fitxa l'atleta Natalia Rodríguez

S'incorporarà a l'entitat amb l'objectiu de posar la seva experiència esportiva i professional al servei de la promoció i difusió del running

Actualitzada 16/10/2023 a les 17:54

L'atleta Natalia Rodríguez s'incorporarà a la disciplina del Golf Costa Daurada amb l'objectiu de posar la seva experiència esportiva i professional al servei de la promoció i difusió del running i impulsar, d'aquesta manera, una secció que el club considera estratègica, atès que la seva pràctica permet aprofitar i posar en valor un dels seus principals actius: el privilegiat entorn natural.«El sistema de treball consistirà a aplicar diferents metodologies que s'adaptaran a tots els nivells, buscant motivar i animar a tots els runners per tal que corrin de manera eficaç, mitjançant exercicis de tècnica de carrera, resistència, velocitat i força», comenta Natalia.Val a dir que durant el darrer trimestre de l'any estan programades dues sessions setmanals, els dimecres i divendres a les 18 hores.La Natalia és una de les esportistes més estimades i valorades de Tarragona, on va néixer l'any 1979. Ha estat tota una referència a nivell nacional i internacional en els 1.500 metres llisos. Encara reté la millor marca espanyola de tots els temps a l'aire lliure, rècord que va establir el 28 d'agost de 2005 a Rieti amb 3:59.51, convertint-se en la primera i única dona espanyola en baixar dels quatre minuts en aquesta distància.En el Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 2010 celebrat a Doha, Qatar, va aconseguir la medalla de plata en la prova dels 1.500 m llisos amb un temps de 4:08.30 per darrere de l'etíop Kalkidamn Gezahegne, essent la primera catalana de la història en guanyar una Medalla als Mundials d'Atletisme.Al Campionat d'Europa d'atletisme de 2010, celebrat a Barcelona va arribar en la tercera posició.Altres fites:Medalla a la Trajectòria Esportiva (Comitè Olímpic Espanyol, 2012).Medalla de Plata de la Reial Ordre al Mèrit Esportiu (Consell Superior d'Esports, 2015).Imatge de grans marques esportives en els darrers 20 anys (Nike, Adidas, 1996 a 2015).