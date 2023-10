La ratxa s'atura a Fuenlabrada (2-1)

El doblet de Fer Ruiz condemna a un Nàstic que va veure com es capgirava el marcador en quatre minuts

Enfonsament en quatre minuts

La gran ratxa del Nàstic de Dani Vidal es va quedar a Fuenlabrada. Els grana van perdre el primer partit de la temporada en uns quatre minuts maleïts al segon temps. En dues ocasions, Fer Ruiz va aprofitar la inestabilitat defensiva grana per marcar un gol en un córner i amb una centrada lateral.El Nàstic va sortir a la gespa de l'estadi Fernando Torres amb les intencions ben clares. Els grana volien començar marcant i, en el primer córner del partit al minut tres, van provar l'estratègia Sant Magí, però sense èxit. Els locals arribaven al duel en bona dinàmica i es van encarregar de capgirar la tendència inicial. En qüestió de cinc minuts, el Fuenlabrada va provar porta en tres ocasions, però la defensa grana va alçar el mur i cap d'aquestes van requerir l'esforç d'Alberto Varo. Amb tot, els madrilenys se sentien còmodes a camp contrari. D'aquesta manera, el Nàstic va haver d'aprofitar els contraatacs per fer mal. Jaume Jardí i Andy Escudero van començar un que Santamaría va finalitzar sense sort. Poc després, Joan Oriol provava un centre-xut que es va enverinar i va sortir fora per poc. El partit distava de ser avorrit, els dos equips van sortir al ring preparats per intercanviar-se cops des del primer moment. Els grana provaven sort per les bandes, Andy Escudero i Jaume Jardí no trobaven complicacions per arribar a centrar a l'àrea. A l'àrea esperava Pablo Fernández que es va mantenir fix al punt de penal per rematar i no tan allunyat com acostumava en els darrers partits. Aquesta feina d'ajuda i pressió la va fer Santamaría, que va tornar a la titularitat.Tot i el perill per les bandes, la més clara de la primera meitat va venir de córner. De nou, el Nàstic va executar la jugada Sant Magí i, després del refús d'un defensor, la pilota va caure morta als peus de Jardí. El reusenc no s'ho va pensar i va rematar sense mirar, però Belmán, el porter local, va estirar el peu com un porter d'handbol per aturar el que hauria sigut el primer gol.Després d'aquesta ocasió, el Fuenlabrada va ressorgir amb centrades laterals. Els madrilenys van avisar que no es quedarien de braços plegats contra el líder i amenaçaven la porteria grana per la banda. Els locals generaven perill amb centrades laterals. Potser els remats acabaven sortint desviats o topant amb el mur grana, però el Fuenlabrada filtrava les pilotes a l'àrea.A la represa, el Nàstic va començar encertat. Ander Gorostidi va iniciar el que va ser el primer gol del Nàstic. El migcampista grana va quallar un gran partit i, amb potència es va endinsar dins de l'àrea després d'una paret forçada amb Pol Domingo. Allà, va saber aguantar l'esfèric contra el defensor i li va cedir a Jaume Jardí a la frontal. El reusenc li va cedir la pilota a Borja Martínez que, amb un remat potent, va enviar la pilota al fons de la xarxa. El Nàstic dominava i, fins i tot, es va apropar més cap al 0-2, però, en el millor moment, el Fuenlabrada va reaccionar.El conjunt local va moure fitxa, va donar entrada a Cristóbal i, amb la seva aportació, va començar a pispar-li la possessió als grana. La defensa del Nàstic va batre el rècord històric de Primera Federació de minuts sense encaixar cap gol a la primera meitat, però aquesta ratxa es va esmicolar a la sortida d'un córner. El Fuenlabrada va empatar amb fortuna amb un remat de Fer Ruíz al segon pal. El lateral local va aprofitar la caiguda de Nacho per posar la cama i batre un Varo que encara no havia rebut cap gol aquesta temporada.L'empat va ser tot un cop de puny directe a la defensa grana que es trobava desestabilitzada amb l'entrada de Dufur. Trigueros, que va veure una groga a la primera meitat, es va quedar a la banqueta i el central navarrès no es va adaptar en sintonia amb Nacho. El Fuenlabrada va aprofitar la rauxa del primer gol per, quatre minuts després, marcar el segon. De nou, Fer Ruíz va rematar al punt de penal, aquesta vegada de cap, per posar el 2-1 en el marcador.La ratxa defensiva del Nàstic va quedar destrossada en qüestió de minuts i això va fer mal a l'equip. Vidal va intentar la reacció amb Montalvo i Marc Álvarez i, malgrat els seus intents i fins i tot, les pujades de Varo a rematar, els grana no van poder fer res per evitar la primera derrota de la temporada. El Fuenlabrada va posar fi al bon inici del Nàstic que, fins i tot, va perdre el liderat després de la victòria de la Ponferradina.