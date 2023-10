Les d'Eduardo Sánchez no van poder comptar amb Carolina Zúñiga

Actualitzada 15/10/2023 a les 14:00

El CV Sant Pere i Sant Pau femení va caure per la mínima contra el Sant Just. Les d'Eduardo Sánchez van sumar un punt en el desplaçament complicat contra el líder de la categoria. Les cooperativistes no van poder comptar amb Carolina Zúñiga, així que van haver de completar equip amb jugadores juvenils que van realitzar un gran paper.Les cooperativistes van començar guanyant el primer set per 25-15, però van caure en els dos següents per 11-25 i 20-25. Amb tot, les d'Eduardo Sánchez van empatar el duel amb un igualat 25-22. Finalment, el Sant Just va guanyar per 9-15.