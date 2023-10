El CBT cau al Serrallo contra l'Hospitalet (49-62)

Un mal primer quart i el desencert en el tir condemnen als de Noé Monroy

Actualitzada 15/10/2023 a les 11:44

Tal com ja li havia passat la setmana passada en el primer partit de lliga a la pista del Fibwi Palma, l'Ibersol CBT ha viscut a remolc del primer quart en el seu debut al Serrallo davant l'Hospitalet. Un partit en el qual el desencert ofensiu ha fet impossible la reacció. Els del Baix Llobregat han aconseguit una renda de 16 punts al primer quart que han sabut administrar al llarg de tot el partit. Els tarragonins no s'han rendit en cap moment i gràcies a la defensa han lluitat per reduir la diferència, però els mals percentatges de tir han estat un llast infranquejable. Els blaus han acabat el partit amb 19/62 en llançaments de camp i cap triple dels 16 intentats.

En el primer quart l'Hospitalet ha imposat el seu joc amb una molt bona circulació de pilota que els ha permès trobar bones posicions de tir tant interiors com exteriors, mentre que el CBT repetia la dinàmica de Mallorca: errades en tirs fàcils, pèrdues de pilota i poc nivell físic en defensa. De mica en mica, la diferència s'ha anat eixamplant fins a deixar un preocupant 11-27 al lluminós al final del primer període.

Al segon quart, l'Ibersol CBT ha pogut retallar la diferència, gràcies sobretot a la defensa. Amb uns nivells d'activitat molt superiors als del període anterior i el recurs de la defensa en zona, a poc a poc la diferència s'ha anat reduint. L'Hospitalet només havia anotat 4 punts durant els primers 7 minuts, però l'atac del CBT continuava dominat pels errors en el llançament i les pèrdues de pilota. Amb més cor que encert, els tarragonins han aconseguit posar-se a 11 després d'un 2+1 de Buscail. Però ha estat un miratge. En els últims tres minuts del quart, l'Hospitalet ha recuperat el seu estil: molta paciència, possessions molt elaborades amb la sensació que en tot moment sabien el que buscaven i, a la recta final del quart, trobant-t'ho. El marcador a la mitja part tornava als mateixos 16 del primer quart: 24-40.

La dinàmica del miratge ha marcat també el tercer quart. Tot i que en aquest cas ha arribat a ser més creïble perquè els blaus s'han posat a 9 punts. Davant de la inoperància en atac estàtic, la recepta era molt clara: córrer. El joc en transició ha estat la clau de la revifada, que després d'un tir lliure de Boonyasith baixava la barrera psicològica dels 10 punts al minut 6 del quart. L'Hospitalet continuava encallat i la remuntada semblava possible. Però els del Baix Llobregat han tornat a posar ordre i han aconseguit tancar el període amb un 37-51 que ho deixava tot pràcticament igual.

El CBT començava l'últim quart intentant l'única fórmula que li havia funcionat, el joc ràpid. Un parcial inicial de 4-0 els tornava a posar a 10 punts, una barrera que el CBT ha tingut fins a sis oportunitats de rebaixar, totes malbaratades. L'Hospitalet anotava el primer punt al minut 5 del quart. Finalment, l'esforç defensiu ha tingut premi i el CBT es posa a 9 quan faltaven 4 minuts. Una cistella concedida en atac estàtic i una pèrdua que Knowles penalitzava en forma d'esmaixada a tres minuts del final posaven la victòria ja molt difícil (43-56). Un avantatge que l'equip visitant ha sabut mantenir fins al final.