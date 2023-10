Ernest Canete s'acomiada del Nàstic després de 31 anys de feina al club

El tarragoní Ernest Canete es va incorporar als serveis mèdics del primer equip l'any 1992

Actualitzada 13/10/2023 a les 16:17

Aquesta setmana s'ha acomiadat del Nàstic el treballador actiu de la parcel·la esportiva amb més anys de dedicació i compromís amb el club. Es tracta del tarragoní Ernest Canete, que es va incorporar als serveis mèdics del primer equip l'any 1992.31 anys més tard, aquest dimecres, Canete es va acomiadar de l'equip de casa seva en un acte intern amb la primera plantilla i Josep Maria Andreu, qui li va agrair els anys de dedicació. El mateix president va anunciar que en el partit davant la Real Sociedad B, el 22 d'octubre, es reconeixerà la seva tasca a la gespa del Nou Estadi, on l'afició el podrà ovacionar.El mateix Ernest va recordar els anys de feina afirmant que «el que m'emporto són molts records i moltes amistats». Canete també va tenir temps pels agraïments, especialment «a tota la gent que m'he trobat durant aquests 31 anys; des de directives, presidents, cossos tècnics, jugadors... I en l'actualitat, per les facilitats que m'ha donat l'entitat per trobar una sortida el més lloable per a mi» va concloure.