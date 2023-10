El Nàstic visita un Fuenlabrada abonat a les victòries en el temps extra

L'equip madrileny ha sumat sis punts en les dues últimes jornades gràcies als gols a l'afegit

Actualitzada 13/10/2023 a les 09:16

Una màxima del futbol diu que els partits duren 90 minuts, però qualsevol persona que hagi vist últimament el Fuenlabrada, podria contradir-ho. I és que l'equip madrileny s'ha convertit en un expert en modificar el marcador passat el temps reglamentari.



El Nàstic visitarà l'estadi Fernando Torres diumenge al migdia, on el rebrà un rival que e stroba en el millor moment de la temporada. Després d'un mal inici, els de Carlos Martínez han començat a sumar de tres en tres a base de convertir-se en un equip expert en el temps extra. Fins a la sisena jornada no va aconseguir vèncer cap partit però, ara, ja suma dos triomfs consecutius. A més, ho ha fet contra rivals que, com el mateix Fuenlabrada, estan cridats a ser a la part noble de la classificació tot i que el seu mal inici ho ha impedit: el Deportivo de La Coruña i el Sabadell.Contra els gallecs, els madrilenys van aconseguir capgirar el marcador amb dos gols passat el minut 90, remuntant unque anaven perdent des dels primers minuts de partit. I ,contra el Sabadell, van trencar el 0-0 inicial també a l'afegit, després d'una gran segona meitat.Així, els homes de Dani Vidal no podran baixar la guardia ni un sol moment, ja que el rival està acostumat a lluitar fins al xiulet final.L'estadi Fernando Torres, el feu de l'equip madrileny, només ha vist al seu equip perdre una vegada enguany. Va ser en la jornada inaugural, quan la Cultural Leonesa, amb un gol d'un vell conegut del Nou Estadi, Guillermo Fernández, va doblegar els. Des d'aquesta derrota, encara al mes d'agost, ni Lugo ni Deportivo de la Coruña han pogut sumar de tres a Fuenlabrada.El Nàstic, doncs, haurà d'estar al 100% i seguir inspirat per superar el Fuenlabrada a domicili i mantenir-se, una setmana més, al més alt de la classificació. Davant, s'hi trobarà un equip que, probablement, li cedirà el control de la pilota i esperarà ben col·locat al seu camp per robar i sortir en velocitat buscant l'esquena dels laterals granes, on estaran els seus jugadors més diferencials: Dani Nieto i Fer Ruiz.En cas d'aconseguir-ho, l'equip gaudirà d'una gran oportunitat per augmentar el marge amb els seus perseguidors, la Ponferradina i Real Unión, que tenen partits complicats contra un Deportivo necessitat i el Celta Fortuna respectivament.