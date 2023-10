El femení del CV SP i SP es juga demà el liderat a Sant Just

Les de Sant Pere i Sant Pau porten 8 punts de 9 possibles després d'encadenar tres victòries en les tres primeres jornades de campionat

Actualitzada 13/10/2023 a les 09:27

El primer equip femení del Club de Voleibol Sant Pere i Sant Pau ha començat la temporada com un tir. I és que, actualment, les tarragonines són les segones classificades de la Lliga Barnadental 1ª Divisió Sènior Femenina, on han sumat vuit dels nou punts possibles. Només el Volei Sant Just, amb ple de punts, es troba per sobre de les del barri de Tarragona.



Les de Sant Pere i Sant Pau, compten els seus partits per victòries, i ja han superat el Vollei Manresa (3-0), l'INS Montserrat Gracia (1-3) i el Nou Art Torredembarra (3-2). Ara, l'equip, el gruix del qual està format, majoritàriament, per jugadores tarragonines formades a la casa, s'enfrontarà, precisament, a l'únic equip que està per sobre d'elles a la taula en un autèntic test per a les jugadores Les tarragonines posaran a prova les seves aspiracions a Sant Just demà a partir de les 17 hores.