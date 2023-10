El Bàsquet de LEB Plata torna al Pavelló del Serrallo aquest dissabte

El CBT s'enfrontarà a l'Hospitalet en la segona jornada del campionat

Després de l'amarga derrota del CBT la setmana passada a Mallorca en l'inici de l'era de Noé Monroy i el debut de l'equip a LEB Plata, l'equip vol refer-se i oferir una millor imatge davant del seu públic en el retorn de la competició al Serrallo.



Els tarragonins rebran l'Hospitalet, que arriba després de ser atropellat per un Cartagena que va endur-se una còmoda victòria per 29 punts de marge al Baix Llobregat (54-83).Per aconseguir un triomf, els homes de Noé Monroy hauran de millorar els percentatges de tir i les pèrdues de pilota que van condemnar l'equip davant d'un Fibwi Palma que és un dels aspirants a l'ascens (96-80).Els blaus ja coneixen bé l'equip del Llobregat, ja que els de l'Hospitalet van ser els botxins dels tarragonins a la Lliga catalana, on van doblegar, en fins a dues ocasions, al conjunt del Serrallo, això sí, en partits molt igualats.