Dani Vidal: «L'equip segueix la línia que volem sigui qui sigui el rival»

L'entrenador tarragoní ha destacat la identitat i la línia de treball dels granes en la prèvia de l'enfrontament a Fuenlabrada

Actualitzada 13/10/2023 a les 17:18

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la vuitena jornada de campionat a Primera Federació. Els granes visitaran l'estadi Fernando Torres, a Fuenlabrada, amb l'objectiu d'acabar amb el bon moment dels madrilenys i retrobar-se amb la victòria per continuar mantenint la seva posició al més alt de la taula. El partit es disputarà diumenge a les 12 hores.El tècnic grana ha valorat el treball que ha fet fins ara el seu equip i com ha anat evolucionant amb el pas de les jornades: «L'equip segueix la línia que volem contra els diferents rivals, per molt que aquests proposin coses diferents. Ja siguin rivals de moltíssima entitat com la Ponfe o el Lugo o un altre tipus d'equip».Després de quedar-se amb ganes de més en l'empat contra la Ponferradina, Vidal ha matisat les seves paraules en acabar el partit, quan va mostrar la seva decepció per no endur-se els tres punts «Sabem que això és llarg. No hem de canviar dinàmiques per guanyar o empatar un partit. L'altre dia ens en vam anar fotuts perquè som ambiciosos i sempre volem guanyar, però som realistes i sabem que no guanyarem sempre tot i que sempre hem de competir. El que hem de fer és seguir treballant dia a dia i millorant» ha afirmat.L'entrenador grana també ha valorat al rival, que arriba després de sumar dues victòries consecutives als minuts extra dels partits: «Els partits són molt llargs, és un fet que els descomptes estan sent generosos i això augmenta les possibilitats de fer gols». «És un equip que competeix fins al final. Les primeres jornades no va obtenir bons resultats, però han competit tots els partits i els resultats sempre han estat per la mínima.»«Últimament han estat més encertats de cara a gol i sabem que és un rival que té clar al que juga, amb un gran nivell físic i una plantilla jove que els permet jugar a bon ritme. Nosaltres haurem de seguir amb la nostra línia i fer les coses bé.» ha seguit Vidal que ha afegit «és un equip que té capacitat de jugar a diferents coses. Pot apretar situacions d'u contra u a Dalt, sap replegar-se, ha plantejat diferents partits en aquest inici, però ens trobarem un rival ben ordenat que sap molt bé al que juga i que pot iniciar en curt, però vol córrer a l'espai i té centímetres a dalt pel joc aeri.»El tècnic tarragoní també ha valorat un dels futbolistes més importants de la seva plantilla, Pablo Fernández: «Porta fent molt bona feina d'ençà que va arribar al Nàstic. Segueix a un gran nivell i és un jugador que condiciona molt als rivals perquè sap fer moltes coses».També ha volgut treure pressió dels davanters, als que se'ls comença a retreure falta de gol: «estan tranquils perquè les ocasions arriben per molt que potser ens hem precipitat una mica a l'últim terç a vegades.»Finalment, Vidal ha conclòs parlant del nivell de la plantilla i de la lluita per la titularitat de dos homes de la casa, Alberto Varo i Dani Parra: «Com més gent de casa, sempre que tinguin nivell i encaixin al nostre esquema, millor. La competència és molt sana, entrenen a un nivell molt alt»