Marc Márquez confirmat com a nou pilot de l'escuderia Gresini

El pilot de Cervera compartirà equip amb el seu germà Àlex

Actualitzada 12/10/2023 a les 10:52

El català Marc Márquez ha estat confirmat com a nou pilot de l'Escuderia Gresini, que ha emès un comunicat a Mandalika, on aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP.«La Família Gresini es complau a anunciar l'arribada de Marc Márquez per a la temporada 2024. L'espanyol, múltiple Campió del Món, va anunciar la seva desvinculació d'Honda ia partir del proper any serà el nou pilot del Team Gresini MotoGP amb el seu germà Alex» , comença el comunicat, que assegura tenir «un equip de somni, format pels germans Márquez, amb Marc reapareixent completament en un equip satèl·lit que ja ha demostrat la seva capacitat per deixar empremta des del seu retorn a la categoria reina».En aquesta mateixa nota, Marc Márquez diu que està «il·lusionat amb aquest nou repte, ja que no ha estat una decisió fàcil perquè serà un gran canvi en tots els aspectes, però de vegades a la vida has de sortir de la teva zona de confort i reptar-te a tu mateix per continuar creixent”.«Quant al canvi de moto, sé que hauré d'adaptar moltes coses al meu estil de pilotatge i no serà fàcil, però estic convençut que tot l'equip Gresini m'ajudarà molt i estic impacient per conèixer l'equip i començar a treballar-hi i vull donar les gràcies a Nadia, Carlo i Michele per la confiança i el respecte que m'han demostrat», afirma Marc Márquez.La propietària de l'equip, la vídua de Fausto Gresini, Nadia Padovani, ha assenyalat que per a «Gresini Racing aquest és un moment històric, ja que el fet que Marc Márquez hagi triat córrer amb nosaltres la temporada que ve és absolutament fantàstic i estic encantada de poder fer-ho oficial».«En menys d'una temporada ens hem encarinyat amb el seu germà, i de la mateixa manera donarem la benvinguda a Marc, convençuts que té tot el potencial per ser competitiu des del primer moment sobre la Desmosedici GP23», va afegir Padovani, que va desitjar el millor el seu actual pilot, l'italià Fabio Di Giannantonio «per la seva professionalitat».