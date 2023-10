El mur grana: el Nàstic registra números defensius de récord

Cap equip havia encaixat tan poc a l'inici de temporada des de la creació de Primera RFEF

Imbatibilitat

Des de la creació de la Primera Federació, la temporada 2021-22, cap equip havia aconseguit encaixar només un gol en les primeres set jornades de competició com ha fet el Nàstic enguany. Els de Dani Vidal estan assolint unes xifres rècord i ara la qüestió és saber si l'equip podrà mantenir aquest nivell defensiu durant tot l'any. Només Markus Anderson ha estat capaç de celebrar un gol davant del Nàstic aprofitant el desencert de Dani Parra i la defensa a Majadahonda.Concedir un gol en set partits equival a una mitjana de només 0,14 gols encaixats per partit, el que, si s'extrapola a una temporada completa, a final d'any es tradueix en només 5,4 gols encaixats, una xifra totalment impossible d'assolir. Fins ara, l'equip que menys gols ha encaixat durant una temporada sencera de Primera RFEF va ser l'Alcorcón, la temporada passada. L'equip madrileny només va encaixar 23 gols en 38 jornades, uns registres que el van impulsar a la segona posició i que el van ajudar a ascendir al futbol professional mitjançant unQuant a registres en les primeres 7 jornades de campionat, el Nàstic ja ha superat l'anterior rècord defensiu. Fins ara, el Villarreal B del 2022 era l'equip que menys havia encaixat amb 7 jornades disputades amb 2 gols en contra. Aquell equip acabaria derrotant, a la final de la promoció d'ascens, a un Nàstic de Raül Agné que també es va fer un expert en encaixar poc, convertint-se en l'equip menys golejat de la fase regular de la lliga amb només 30 dianes en contra.La gran diferència, però, entre el Nàstic de la primera temporada d'Agné i l'actual és la forma de defensar. L'equip entrenat pel de Mequinensa era expert en fer exercisis defensius ben a prop de l'àrea, protegint Manu Garcia i cedint la pilota al rival. En canvi, l'equip de Dani Vidal vol que els seus rivals no s'apropin a la seva porteria i es protegeix intentant dominar el control de la pilota. Així, l'equip ha aconseguit concedir molt poques ocasions clares de perill per als seus rivals durant aquest inici de campionat. I, en les poques ocasions en les quals el sistema defensiu ha fallat, les figures de Dani Parra primer i Alberto Varo, després, s'han engranditUn altre rècord que persegueix el Nàstic és el de mantenir la imbatibilitat durant més jornades. Aquest serà molt difícil d'assolir, ja que Unionistas de Salamanca va aconseguir mantenir-se invicte fins a la jornada 18, gairebé una volta sencera.