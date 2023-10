Borja Martínez, l'insubstituïble de la sala de màquines del Nàstic

El manxec és el futbolista del mig del camp que més minuts acumula de la plantilla de Dani Vidal

Actualitzada 09/10/2023 a les 19:43

Juan Manuel Lillo va dir «Digues-me qui és el teu migcentre i et diré a què jugues» en una frase que s'ha convertit en un proverbi del futbol modern. En el cas del nou Nàstic de Dani Vidal, el nom que destaca és el de Borja Martínez, l'autèntic amo i senyor de la medul·lar grana.I és que, tot i arribar aquest mateix estiu, el migcampista manxec s'ha convertit, ràpidament, en el metrònom de l'equip de Dani Vidal. Ell és l'home clau a l'hora de construir el joc en una posició on, en arribar, es va trobar amb la competència de grans noms en la lluita per la posició: Marc Montalvo, Ander Gorostidi, Óscar Sanz.L'enorme inici de temporada de l'equip fa que no es pugui dir que cap dels futbolistes del mig del camp grana no estigui rendint de forma excel·lent. Però el rendiment de Borja destaca per sobre de la resta. És, ara mateix, el centrecampista que suma més minuts sobre el terreny de joc (562') i el cinquè futbolista de la plantilla, només per darrere de Joan Oriol (630'), Pablo Trigueros (624'), Pablo Fernández (606') i Nacho González (599').L'ex de l'SD Logroñés destaca per ser un jugador que combina desequilibri, verticalitat i amenaça exterior amb una gran comprensió i lectura de joc, un bon peu i un gran desplegament físic sobre el verd. Aquestes qualitats han enamorat a Dani Vidal, qui no ha dubtat a donar-li les claus del mig del camp per dur el pes del joc grana i l'equilibri de l'equip a les seves botes.En paral·lel a Borja, en el doble pivot que disposa l'esquema grana, el que ha gaudit de més minuts és Marc Montalvo. La jove perla del planter va iniciar la temporada mantenint el gran nivell mostrat la campanya anterior, que va provocar l'interés de grans equips com el Barça o el Vila-real l'estiu passat, però una lesió va frenar la seva progressió. Ara, ja recuperat, el de Riudoms, haurà de lluitar per recuperar el lloc que, en la seva absència ha cobert amb moltes garanties Ander Gorostidi.El basc, per la seva banda, està disputant els millors minuts des de la seva arribada a Tarragona. Després d'una primera temporada un pèl decebedora, en aquest inici Gorostidi sí que sembla el migcampista de renom que els granes van signar de l'Alcorcón.El que fins ara ha gaudit de menys protagonisme- només 167 minuts disputats- és Óscar Sanz que, tot i la seva bona temporada a Salamanca, en el seu retorn al Nàstic ha vist com la gran competència li tancava les portes de l'onze i haurà de continuar lluitant per demostrar que mereix una oportunitat en l'equip que l'ha vist créixer.