Les roig-i-negres li van endossar un contundent 4-0 a les del Baix Llobregat

Actualitzada 09/10/2023 a les 14:26

Aquest passat dissabte es va disputar el segon partit de lliga per part del Reus Cadet femení F11 G1. a l'Annex de l'estadi municipal contra el Martorell CF. A.Les roig-i-negres- van superar a les visitants amb una contundent golejada per 4 a 0. Júlia Llansa, Aroa Álvarez, i Ares Brian per partida doble van ser les golejadores de l'encontre.