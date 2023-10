El Reus Deportiu assoleix el primer triomf amb una gran remuntada (6-5)

El Mataró va posar les coses difícils en l'estrena roig-i-negra al Pavelló Olímpic

Actualitzada 08/10/2023 a les 11:20

El Reus Deportiu va sumar la primera victòria de la temporada amb una gran remuntada davant la seva afició al Pavelló Olímpic. Els roig-i-negres van vèncer per 6-5 contra un Mataró que es va arribar a ficar amb una diferència de dos gols en dues ocasions, però l'estrena golejadora de Martí Casas i David Gelmà van capgirar l'electrònic.Jordi Garcia va tornar a presentar l'onze de gala amb l'única absència de Maxi Oruste, que continua recuperant-se de la seva lesió. Arnau Canal es va estrenar al cinc inicial i, als tres minuts de partit, també es va estrenar com a golejador amb un tir llunyà que va sorprendre el porter rival per la potència. El Mataró no es va fer enrere i va començar a pressionar amb més intensitat al Reus. De fet, una errada defensiva va provocar que Marc Ollé marqués el gol de l'empat. La intensitat visitant continuava i, de nou, una errada en la sortida de la pilota va acabar amb l'1-2. Poc abans del final del primer temps, el Mataró donava un nou cop sobre la taula amb l'1-3.En la primera acció de la represa, Martí Casas va retallar distàncies. L'alegria va durar ben poc, perquè, poc després, Abel Moya tornava a posar dos gols de distància en el marcador marcant el 2-4. El Reus va prémer l'accelerador i les peces van començar a funcionar. Marc Julià es va cuinar un gol ell solet en el qual va conduir la pilota des del seu camp fins a finalitzar la jugada amb un tir ajustat que el porter no va aturar. El 3-4 va accelerar l'esllavissada local sobre la defensa del Mataró. Els rivals pocs van poder fer per evitar una remuntada que era imminent. Martí Casas, de nou, va completar el canvi de dinàmica al marcador interceptant una passada d'un defensor rival i, en qüestió de segons, David Gelmà, primer amb un xut llunyà i després amb un tir ajustat al pal va marcar el 6-4.El Mataró va marcar el 6-5 per amenaçar la victòria local, però no van poder fer res per evitar la primera victòria roig-i-negra de l'any en una OK Lliga que demostra ser més igualada que mai.