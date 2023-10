El CV Sant Pere i Sant Pau, invicte a la pretemporada

Els de Vlado Stevovski van guanyar l'Illa Grau i el CV Mediterráneo Castellón amb contundència en els darrers amistosos

Actualitzada 08/10/2023 a les 12:29

El CV Sant Pere i Sant Pau va completar una gran pretemporada amb una doble victòria en els darrers amistosos contra l'Illa Grau i el Mediterráneo Castellón. Després de proclamar-se campions de la Lliga Catalana contra el Barça, els de Vlado Stevovski van tancar el període de proves amb dues victòries contundents per començar l'any amb bon peu.Contra l'Illa Grau, l'acèrrim rival dels cooperativistes l'any passat, els de Vlado Stevovski van dominar. Tots i cadascun dels parcials van ser favorables als de Sant Pere i Sant Pau que van acabar guanyant per 3-0. Aquesta tònica es va mantenir contra el Mediterráneo Castellón, que, tot i que va presentar més batalla per la seva condició de local, no van evitar el 0-4 final.