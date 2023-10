El Nàstic es queda amb ganes de més (0-0)

Els grana van generar perill, però no van poder vèncer a una Ponferradina que va signar l'empat des del primer moment

Actualitzada 07/10/2023 a les 16:49

El Nàstic de Tarragona empata i continua líder de la Primera Federació. El conjunt grana i la Ponferradina van fer un pols i va resultar amb moments per als dos equips, però amb el Nàstic més dominant. Els de Vidal van controlar i van generar perill, però, al final, es van quedar sense el premi de la victòria contra una Ponferradina que va signar l'empat.El partit prometia un xoc de trens en el cim de Primera Federació i així va ser durant els primers minuts. La Ponferradina va començar amb potència i, gairebé en la primera acció del partit, Yuri es va fer notar a l'àrea grana amb un control excel·lent que, per poc, l'habilita per rematar a porteria. Els de Castella i Lleó estaven ben endreçats. Dominaven l'esfèric i, quan el Nàstic agafava la pilota, bloquejava el joc dels grana amb una doble línia defensiva ben marcada. L'empenta del conjunt rival no va durar ni als deu minuts perquè, progressivament, el Nàstic es feia amb el domini. En el seu intent, la Ponferradina només va aconseguir fer volar a Varo per refusar una centrada perillosa.Al quart d'hora de partit, la maquinària grana va agafar més velocitat. El perill arribava per l'esquerra amb un David Concha inspirat que col·locava l'esfèric a l'àrea rival gairebé sense oposició. Els grana bombardejaven la porteria de Prieto amb centrades i córners, però no trobaven el remat a porta clar. La pressió i la lluita de Pablo i el superior domini de Borja van fer que la Ponferradina acabés la primera part demanant l'hora. Els de Castella i Lleó no podien fer res més que defensar, tot i que van tenir una ocasió més amb un xut llunyà de Yuri que va sortir fora.El Nàstic estava millor en les transicions. Les passades començaven a connectar amb fluïdesa i el Nàstic generava perill, però sempre faltava l'última empenta. Arribaven a l'àrea, però faltava l'última passada i el remat a la porteria. Prieto sentia el perill, però tampoc s'havia d'esforçar gaire, només per perdre el temps. Amb tot, el Nàstic va acabar la primera part en un nivell superior, però sense plasmar-lo de cara a porteria.A la represa, el Nàstic va començar amb bon peu. Marc Fernández va connectar amb Concha amb un toc d'esperó, però l'extrem de Santander no va arribar a rematar a porteria. Després d'això, el Nàstic va perdre l'energia. La Ponferradina es va fer forta i va tenir l'ocasió més clara del partit. Amb la pilota Yuri fa màgia gràcies a la seva gran visió de joc. El davanter brasiler va centrar al segon pal on un atacant estava completament sol. Aquest va fer la passada de la mort a l'àrea petita, però, per obra d'un miracle, cap jugador va empènyer l'esfèric dins de la porteria. Els grana es van salvar, però continuaven apagats.Andy Escudero es va encarregar de despertar l'equip amb dos remats des de la frontal. Els dos xuts van buscar l'escaire, però van sortir fora per poc. Quan Íñigo Vélez va decidir canviar a Yuri, el conjunt rival es va desdibuixar en atac. El Nàstic ho va aprofitar per buscar el gol i la més clara la va tenir Gorka Santamaría. Marc Montalvo va iniciar la jugada. Aquest veu el forat i se la passa a Andy Escudero. L'alacantí la centra a l'àrea on Gorka estava tot sol. El davanter va rematar sense mirar i la pilota va sortir fora per poc.Amb el pas dels minuts, la Ponferradina va començar a buscar l'empat. Les pèrdues de temps i el joc contundent del conjunt de Castella i Lleó va començar un festival de targetes grogues que va aturar l'empenta grana. L'última del partit la va tenir Mario. L'extrem va marxar tot sol cap a l'àrea, va encertar a l'hora de driblar el defensor, però el seu remat no va trobar porta.El partit va ser un xoc de dinàmiques que va resultar amb un partit igualat i amb poques ocasions que deixa el Nàstic líder.