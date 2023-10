Dani Vidal: «Mereixíem alguna cosa més que un punt»

El tècnic grana va destacar que l'equip marxa enfadat per no poder haver aconseguit la victòria

El tècnic del Nàstic de Tarragona, Dani Vidal, va sortir emprenyat després de l'empat a zero del seu equip contra la Ponferradina. Els grana van fer mèrits per guanyar, però es van quedar amb un punt que els manté líders una setmana més. Íñigo Vélez, entrenador rival, va destacar que el seu equip va ser superior i Vidal va assenyalar que «crec que hem vist partits diferents. Nosaltres hem sigut superiors, durant la primera part hem tingut més ocasions i a ells els costava fer més de tres passades. La segona part ha continuat el guió, però amb moltes interrupcions de joc». A més, el tècnic va afegir que «els tirs de Gorka, Andy i Mario han sigut clars i Varo no ha hagut de fer cap aturada. Així que crec que mereixíem alguna cosa més que un punt, l'equip està fotut perquè volíem guanyar».El punt manté el Nàstic líder, però destaca que «crec que l'equip ha fet mèrits per més. Volíem els tres punts. Si ens conformem ara amb un empat aniríem pel mal camí, això acaba de començar i marxem fotuts per l'empat, però ara toca descansar i demà treballar per guanyar el següent partit».