La Ponferradina de Yuri, el rival del Nàstic al cim de Primera Federació

Actualitzada 05/10/2023 a les 19:23

El Nàstic de Tarragona té, demà, el repte més gran del que va de temporada contra la Ponferradina al Nou Estadi Costa Daurada. Els dos millors equips d'aquest tram inicial de lliga xocaran en un partit que no deixarà indiferent ningú. Per una banda, una victòria grana faria que el Nàstic sigui encara més líder, obrint un marge de quatre punts amb el segon com a mínim. A més, de retruc, Dani Vidal igualaria el millor inici històric del Nàstic des de la 1995-1996. D'altra banda, una derrota significaria un canvi al capdavant de la categoria.Els grana no ho tindran fàcil per derrotar la Ponferradina. L'equip, entrenat per Íñigo Vélez, encara no coneix el que és la derrota, de la mateixa manera que el Nàstic i la Real Sociedad B. De fet, l'única diferència entre la dinàmica grana i la de la Ponferradina és que el conjunt de Vélez ha rebut dos gols més i va empatar a l'Anxo Carro contra el Lugo. L'últim partit va vèncer a l'Osasuna Promesas per 2-1 al Toralín. El doblet el va signar Yuri de Souza, el seu referent en atac.És impossible referir-se a la Ponferradina sense destacar al davanter brasiler. Amb 41 anys, Yuri ja porta tres gols anotats a Primera Federació, i promet que no seran els últims. Fa 14 anys que és a la Ponferradina. Va aterrar a l'equip procedent del Pontevedra el 2009 i no s'ha perdut cap temporada des de llavors. Només va deixar l'equip per anar a jugar a la Xina, però l'aventura no va durar més que un any.De fet, aquella mitja temporada 2016-2017 va ser quan menys gols va marcar amb 4 gols en 13 partits. La resta de temporades, no ha baixat de nou gols. Les darreres tres temporades, en Segona Divisió, ha marcat 9, 14 i 11 gols i, l'última a Segona B, la temporada 2018-2019, va marcar-ne 18. En definitiva, és un davanter que té el gol a la sang, és perillós des de qualsevol posició a l'àrea i que viu l'escut com cap altre.A banda del brasiler, la Ponferradina també té dos exgrana. Nil Jiménez va deixar el Nàstic aquest mercat d'estiu a la recerca de minuts i els ha trobat. En les primeres sis jornades, ha sigut titular en cinc. A més, també hi ha un vell conegut com és Álvaro Vázquez. El davanter va jugar cedit al Nàstic la temporada 2017-2018. Va arribar al mercat d'hivern i va marcar sis gols en divuit partits. Amb tot, aquesta temporada encara no ha tingut protagonisme, perquè només ha jugat 8 minuts.A banda dels exgrana, la Ponferradina també té talent jove que acompanya Yuri a l'atac. Raúl Dacosta i Brais Abelenda destaquen com a complements de luxe del brasiler que tenen velocitat i bones individualitats. Dacosta ha arribat de l'Espanyol B mentre que Abelenda va ser el més destacat del Pontevedra l'any passat a Primera Federació. Si s'ha d'assenyalar un punt feble, dos dels tres gols que ha rebut la Ponferradina han vingut per centrades laterals, així que els de Dani Vidal poden tenir l'avantatge en les jugades d'estratègia.