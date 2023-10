L'era Noé Monroy del CBT inicia el camí a la LEB Plata aquest diumenge

Els cebetistes comencen la temporada amb la novetat de Jacob Boonyasith, que va aterrar dimarts

Actualitzada 05/10/2023 a les 21:10

Ha arribat el dia D

Han passat sis mesos des de l'última vegada que el CBT va trepitjar les terres de les Illes Balears. Llavors, l'equip comandat per Berni Álvarez va assolir l'impensable i va ascendir a LEB Plata. Ara, temps després, amb Noé Monroy a la banqueta, els tarragonins tornen a la categoria professional del bàsquet per quedar-se i, el camí, comença aquest diumenge contra el Fibwi Palma.Els blaus conserven el bloc de jugadors importants de l'any passat. David Fernández i Dani Tugores continuen comandant l'equip i Adrià Duch, Marc Buscail i Kristian Mendes volen consolidar-se a la LEB Plata. També s'han sumat cares conegudes. Ferran Torres i Artur Alaminos han tornat a l'entitat per donar un cop de mà a l'objectiu de la permanència. A més, els fitxatges de Baptiste Chazelas i Jacob Boonyasith ja són efectius.Els tarragonins han completat una pretemporada de quatre partits abans d'iniciar la LEB Plata. Segons Noé Monroy, «és un període en el qual ens ha servit per començar a agafar automatismes. Tant els jugadors com el cos tècnic ens estem adaptant i estic molt content del treball que hem realitzat. Hem preparat una pretemporada exigent, però ens ha servit molt per aprendre».A banda dels amistosos contra Mataró i Santfeliuenc, la prova de foc va ser l'eliminatòria de Lliga Catalana contra l'Hospitalet. Malgrat que els cebetistes van caure derrotats, les conclusions van ser bones. «Va ser un simulacre de la lliga, vam ajustar més les rotacions i es va mostrar una mica del que som capaços, tot i que tenim molt marge de millora i més amb l'arribada de Jacob», destacava.A l'últim duel contra l'Hospitalet va destacar Baptiste Chazelas amb 18 punts. El tècnic cebetista assenyalava que «és tot el que esperàvem d'ell. Una vegada ha entrat en dinàmica ens està aportant intensitat defensiva, rebots i anotació. És una peça important».De la mateixa manera que els francesos van celebrar el desembarcament dels americans a la Segona Guerra Mundial, el tècnic blau va poder respirar tranquil després de rebre Jacob Boonyasith. El jugador americà va ser anunciat fa un mes i dimarts, per fi, va arribar a Tarragona després de superar un mur de problemes burocràtics.Monroy destacava que «esperem d'ell que ens solucioni una de les carències de l'equip, l'anotació. No és pressió, és la realitat. La gent se sorprendrà del que és capaç de fer. No només anota, sinó que també és un molt bon passador i està compromès amb l'equip. De fet, va aterrar dimarts i va voler participar en el primer entrenament». Amb Jacob Boonyasith, Noé Monroy compta amb l'equip gairebé al complet. El tècnic cebetista vol un reforç més per ajudar el joc interior de l'equip i espera que arribi en les pròximes setmanes.