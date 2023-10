Jacob Boonyasith s'incorpora als entrenaments del CBT i estarà llest per aquest diumenge

L'escorta nord-americà de 23 anys jugava la temporada passada a la NCAA, la lliga universitària dels Estats Units

El jugador nord-americà Jacob Boonyasith s'ha incorporat avui a ple rendiment als entrenaments del primer equip del CBT, que aquest diumenge debuta a la categoria de LEB Plata després de l'ascens assolit el passat mes de juny. Jacob Boonyasith juga a la posició d'escorta, té 23 anys i una alçada d'1,90 metres d'alçada. Fins la temporada passada jugava a la Universitat de Maryland-Baltimore, de la NCAA, la lliga universitària dels Estats Units, on la temporada passava va registrar uns promitjos d'11 punts, 3 assistències i 3 rebots per partit.L'entrenador del CBT, Noé Monroy, el descriu com «un bon llançador tant de tres punts com de mitja distància que ens ha d'ajudar molt en anotació, tant des del tir exterior com amb penetracions, també és un bon passador i pel seu físic pot aportar molt en defensa».En les seves primeres declaracions com a jugador del CBT, Jacob Boonyasith ha agraït «la bona rebuda del club, tant l'staff com els companys» i s'ha mostrat «il·lusionat» per poder ajudar a l'equip a competir a la nova categoria. El jugador es pren aquesta nova etapa, la seva primera experiència al bàsquet europeu, com «un repte en el que posaré totes les meves energies per créixer com a jugador i contribuir als èxits del CBT».El CBT debuta aquest diumenge al Grup Este de la LEB Plata a la pista del FIBWI Palma de Mallorca, un partit que Noé Monroy considera «una primera prova de foc, ja que és un equip que ha aconseguit tancar una plantilla molt competitiva». Tot i això, Monroy es mostra ambiciós i assegura que «si fem les coses bé tindrem les nostres opcions de guanyar, és una categoria nova i li hem d'agafar el pols, però tenim un bon grup i confiem en les nostres possibilitats».