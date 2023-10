Tarragona serà la seu inaugural de LaLiga Genune 2023-24

El Complex Esportiu Futbol Salou acollirà els 46 equips que disputen la competició els dies 17, 18 i 19 de novembre

Actualitzada 05/10/2023 a les 16:39

La sisena edició de la LaLiga Genuine s'estrenarà a Tarragona. En aquesta nova temporada, la 2023-24, la competició visitarà, més enllà de la capital tarragonina, les ciutats de Cadis, La Corunya, Tenerife, Burgos i Getafe. La primera lliga al món del futbol per a persones amb discapacitat intel·lectual comptarà amb un total de 46 equips registrats i més de 1.200 jugadors i jugadores.La primera de les 6 parades serà Tarragona, amb el Nàstic com a club amfitrió, que rebrà tots els equips Genuine els dies 17, 18 i 19 de novembre al Complex Esportiu Futbol Salou.La força Genuine torna amb més ímpetu i novetats que mai, incorporant dos nous equips (el Reial Racing Club de Santander i el Racing de Ferrol) i, a més, redistribuint els grups de competició, passant a tenir-ne dos en comptes de tres, el que suposarà que a final de temporada hi haurà dos clubs guanyadors del Fair Play i dos clubs campions més de la classificació esportiva.Igual que en temporades anteriors, es disputaran 4 fases de competició dividides en 6 seus.La competició finalitzarà els dies 7, 8 i 9 de juny en un cap de setmana per destacar als calendaris, on coneixerem els equips guanyadors de la temporada 2023/24 de LaLiga Genuine.