Fideuada i música com a prèvia del Nàstic - Ponferradina

Els socis i aficionats podran escalfar motors al Nou Estadi Costa Daurada a partir de les 12 hores

Actualitzada 04/10/2023 a les 20:59

El Nàstic de Tarragona ha preparat una jornada amb diferents activitats per amenitzar el duel contra el segon classificat, la Ponferradina, d'aquest dissabte. Els socis i aficionats podran escalfar motors al Nou Estadi Costa Daurada a partir de les 12 hores. El DJ Jarras engrescarà la festa des de la porta 6 de l'estadi amb música mentre que a les 13 hores, arrencarà una fideuada popular gegant al Bar de l'Estadi que es podrà degustar al preu de cinc euros per ració.El partit entre els de Dani Vidal i la Ponferradina arrencarà oficialment a les 16 hores, però els nastiquers podran accedir a l'interior del Nou Estadi Costa Daurada fins una hora abans del partit. A més, durant el temps de descans, el Nàstic aprofitarà per fer una presentació oficial sobre la gespa de l'equip femení 2023-2024, que va arrencar la lliga el darrer cap de setmana contra l'Icomar.