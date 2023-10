Marc Márquez trenca amb Honda després d'onze anys per signar amb Ducati a MotoGP

El pilot espanyol signarà pel Gresini Racing Team, equip satèl·lit de la marca italiana a MotoGP

Actualitzada 04/10/2023 a les 15:59

Via lliure per fitxar per Ducati Gresini

S'ha acabat la relació entre el Repsol Honda Team i Marc Márquez, tal com va confirmar aquest dimecres el pilot espanyol en un comunicat oficial amb el qual va resoldre l'onada de rumors que li situaven fora de l'equip amb el qual va aixecar sis títols mundials.«Gràcies per aquest viatge, Honda. 11 anys junts. Hem compartit moments inoblidables: 6 Campionats del Món, 5 Triples Corones, 59 victòries, 101 podis i 64 poles. Riures, plors, alegries, moments durs... però el més important: una relació única i irrepetible», va escriure el pilot de Cervera al costat d'un vídeo dels seus millors moments amb l'equip que el va portar a la màxima elit.De manera simultània, l'empresa japonesa també va emetre un petit comunicat en el qual va anunciar la decisió d'acabar abans d'hora el contracte de Márquez perquè no corri amb la moto d'Honda l'any 2024, la qual cosa obre les portes al seu fitxatge per Ducati Gresini.Els rumors ja han començat a complir-se, i després de l'anunci de l'adeu a Honda, el següent pas esperat és la confirmació del fitxatge de Marc Márquez per l'equip Ducati Gresini. Les picades d'ullet són clares, i tot apunta al fet que no trigarà en oficialitzar-se un acord amb moltes expectatives de futur.