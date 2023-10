Joan Oriol i Pablo Trigueros, els imprescindibles del Nàstic

Són els únics que han jugat tots els minuts

Actualitzada 03/10/2023 a les 19:24

En aquest inici de temporada del Nàstic, Dani Vidal ha fet ús de gairebé tots els jugadors. Amb tot, hi ha dos jugadors que s'han mostrat com els imprescindibles per al míster. Joan Oriol i Pablo Trigueros són els dos únics homes que han disputat tots i cadascun dels minuts d'aquesta temporada. Com la temporada passada, el capità del Nàstic no té competència a la banda.En aquests primers partits de la temporada, s'ha mostrat incombustible en els suports a l'atac com en defensa. De fet, en cap moment s'ha vist superat de forma reiterada pels seus rivals a la banda. El cambrilenc compta amb dos recanvis, el primer és Iker Recio. El central, reconvertit en lateral esquerre, encara no ha debutat amb la samarreta grana.D'altra banda, està Boaz Hallebeek, però el pobletà encara es troba recuperant-se de la lesió que el va deixar fora de joc durant la pretemporada. D'altra banda, Pablo Trigueros s'ha establert com el nou líder de l'eix defensiu i, en sis jornades, s'ha convertit amb Nacho González, en la millor defensa de la categoria.De fet, és difícil recordar alguna acció especialment negativa del central i, a més, va aportar a l'atac marcant el gol de la victòria contra el Teruel. González també ho ha jugat tot, però va ser substituït en un partit, així que el deixa, junt amb Pablo Fernández, en el podi dels més utilitzats.El cas de la defensa és digne d'estudi al Nàstic. El rendiment de Trigueros i Nacho ha deixat relegat a la banqueta a Unai Dufur. El central navarrès apuntava a titular, però el gran rendiment de Trigueros i Nacho l'ha deixat relegat a la banqueta. D'aquesta manera, la defensa grana es queda com la demarcació amb jugadors més imprescindibles per Dani Vidal.