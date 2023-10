El CB Salou, preparat per tornar a enfrontar-se al repte de la LEB Plata

El tècnic Jesús Muñiz ha destacat que la pretemporada ha servit perquè l'equip «evolucioni»

Actualitzada 03/10/2023 a les 19:42

Després d'una pretemporada de cinc partits i més d'un mes de feina per ordenar totes les noves peces de l'equip, l'OCA Global CB Salou està preparat per al seu segon any a la LEB Plata. En aquestes mateixes dates de l'any passat, la situació dels salouencs era totalment diferent. Llavors, els de la Costa Daurada es preparaven cada sessió d'entrenament en un pavelló diferent i el primer partit va ser a domicili.Enguany, el tècnic del CB Salou ha celebrat la «normalitat» de poder treballar amb tranquil·litat en les instal·lacions del club perquè «ens ajuda a tots a centrar-nos en la planificació i no en circumstàncies alienes». A més, el primer partit dels de Muñiz és al Pavelló del Milà el diumenge a les 17.45 hores contra el Palmer Basket Mallorca.Els salouencs han aprofitat aquests cinc partits de pretemporada per ordenar totes les seves peces i formar un equip sòlid i preparat per assolir l'objectiu de la permanència. Els de la Costa Daurada no han tingut rivals assequibles, han jugat amistosos contra el Benicarló i dos partits contra el Huesca la Magia, a més de disputar dos partits de Lliga Catalana contra el Prat. Els salouencs han incorporat un total de nou cares noves i només tres jugadors es mantenen respecte a la darrera temporada.Aquest canvi total a la plantilla ha requerit una adaptació. El tècnic de Puertollano ha destacat que «estem satisfets de com ha anat la pretemporada. L'equip té una bona ètica de treball, és un grup esplèndid que s'esforça molt en agafar les idees de joc que plantegem. L'equip ha anat evolucionant contra rivals exigents, no hem abaixat els braços en cap moment i això és una cosa que valoro molt».A la Lliga Catalana els salouencs es van enfrontar en una eliminatòria contra el CB Prat, un equip que va assolir l'ascens a LEB Or, però que va haver de renunciar-hi i que compartirà categoria amb el CB Salou enguany. En el primer partit, els de Muñiz van caure per 74-90, una derrota de les que fan mal, però la millora es va veure al següent partit, en el qual van presentar batalla i van caure per 86-80. En aquests partits va destacar Iker Montero. El base va fer un pas endavant i va completar els dos partits amb 22 i 21 punts. Muñiz assenyalava que «tenia clar que podia fer un pas endavant, se'l veu amb confiança i ha sigut molt regular, ara ha de mantenir la línia a la lliga». D'entre els fitxatges, Isaac Mayo també ha destacat per la part anotadora amb 20 punts contra el CB Prat.Aquesta pretemporada ha servit a Jesús Muñiz per veure els punts destacats i les coses a millorar de l'equip: «Per una banda, ens hem trobat molt còmodes en la fase ofensiva. L'equip comparteix bé la pilota, som un equip coral i anotador i per això molts jugadors acaben els partits prop dels dos dígits. Pel que fa a les millores, hem de ser més sòlids a la fase defensiva. Estem madurant molt com a equip», subratllava.