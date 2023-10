El Nàstic es prepara pel seu 'Tourmalet' contra els rivals més durs

Els pròxims cinc partits seran tot un repte per als de Dani Vidal per mantenir el lideratge a la Primera Federació

Actualitzada 02/10/2023 a les 21:40

El Nàstic enceta un mes d'octubre exigent que posarà a prova la seva fiabilitat com a líder. Els ciclistes del Tour de França temen l'exigent port de muntanya del Tourmalet, perquè és una de les etapes més dures de tota la competició. D'aquesta manera, els de Dani Vidal comencen el seu ascens particular aquest dissabte com un dels ciclistes més en forma de la categoria, però que encara s'han de posar a prova en l'etapa més exigent.El rival més difícil arribarà primer. La Ponferradina, l'actual segon millor equip de la categoria, aterra a Tarragona aquest dissabte. Després, els grana visitaran l'estadi del Fuenlabrada, rebran la Real Sociedad B i tancaran el mes al camp del Deportivo de la Corunya. Finalment, iniciaran el mes de novembre amb el segon partit consecutiu fora de casa contra l'Osasuna Promesas.És difícil fixar un camí difícil per aquest Nàstic. Els de Dani Vidal s'han establert com l'equip més en forma de la categoria i, actualment, la millor defensa amb només un gol encaixat. Però, tal com va destacar tant el president, Josep Maria Andreu, com Dani Vidal, l'equip ha agafat «la mentalitat de partit a partit» i, els pròxims cinc són dels més exigents de la temporada.El primer és potser el més complicat. Aquest dissabte a les 16 hores la Ponferradina arriba al Nou Estadi Costa Daurada com el segon en discòrdia del grup. Els de Castella i Lleó han tingut un recorregut similar als grana. Estan invictes, han marcat set gols i només n'han rebut dos més que el Nàstic. És un conjunt amb llarga experiència en la categoria professional i, de la mà de Yuri, davanter de 41 anys que porta ja tres gols, tenen entre cella i cella l'ascens directe. De moment, la Ponferradina s'ha mostrat com un equip amb iniciativa i sempre colpeja marcant el primer gol. Amb tot, s'ha de tenir en compte que dels sis partits només dos han sigut fora de casa. Aquests han acabat amb una victòria i un empat.Després toca la sortida al camp del Fuenlabrada. L'equip madrileny és potser el que pitjor dinàmica ha mostrat dels cinc, però contra el Deportivo va demostrar la darrera setmana que les derrotes que ha patit no han sigut per falta d'entrega i que no donen cap partit per acabat.El 22 d'octubre el Nou Estadi Costa Daurada rebrà la Real Sociedad B. El filial basc, de moment, tampoc coneix la derrota. Amb Goti han sumat qualitat als darrers metres i ja tenen experiència a la categoria. L'any passat van arribar ald'ascens. Finalment, el Nàstic tancarà el mes contra el Deportivo. Sigui quina sigui la ratxa de l'equip gallec, sempre és un favorit i candidat a l'ascens directe. A més, jugar a Riazor, amb més de 20.000 persones gairebé cada partit, fa que sigui un dels estadis més complicats de la categoria.Per començar el mes de novembre, els grana sumaran el segon partit consecutiu fora de casa contra l'Osasuna Promesas. Els de Santi Castillejo, tot i els canvis a la plantilla, han mantingut el nivell i l'esperit d'un equip compacte i difícil de derrotar. El flamant inici de temporada ha demostrat el potencial d'aquest Nàstic, aquest mes toca veure la seva consistència i fiabilitat contra els més exigents.