El CN Tàrraco lliura els 700 euros recaptats durant les 24 hores de natació a la Fundació La Muntanyeta

Més de 300 persones van participar en la jornada que va tenir lloc els 15 i 16 de setembre

Actualitzada 02/10/2023 a les 12:28

El Club Natació Tàrraco ha lliurat a La Muntanyeta els 700 euros recaptats durant les 24h de natació, celebrades els passats dies 15 i 16 de setembre. A la diada del club, hi van participar més de 300 persones que van nedar una, dues o més piscines per cobrir l'objectiu de les 24 hores de natació a la vegada que totes elles van fer un donatiu per la Fundació tarragonina.



El president de la Muntanyeta, Francesc Tarragona ha volgut agrair la col·laboració i esperit del CN Tàrraco i totes les persones que en formen part, alhora que ha animat al club a continuar fent accions solidàries com aquesta en favor dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat. El president del CN Tàrraco, Alex Jerez, va remarcar el fet positiu que la diada més festiva del club es converteixi també en una festa solidària per donar suport a una entitat tan emblemàtica a Tarragona com La Muntanyeta.