El Reus Deportiu no pot amb el Barça i s'estrena amb derrota (6-3)

Els blaugrana van trencar el duel al primer temps

Actualitzada 02/10/2023 a les 22:27

El Reus Deportiu es va estrenar a a la lliga amb derrota contra el Barça per 6-3. Els roig-i-negres van començar forts, però van acabar sucumbint a l'efectivitat dels blaugranes que van trencar el duel abans del descans.



Els reusencs van ser els primers en colpejar. Marc Julià va provar porta i el Barça va fer la rèplica a la jugada següent. Amb tot, qui va obrir la llauna va ser el conjunt roig-i-negre. Rojas es va inventar tot un golàs. El xilè va aixecar la pilota amb l'estic, la va col·locar amb un toc suau i va rematar per sorprendre Carles Grau. Amb el gol, el Barça va despertar i, en menys de tres minuts, va tenir més de tres ocasions per marcar. Martí Casas, per tallar un contraatac, va veure una blava i, tot i que Ballart va guanyar el duel a Bargalló, el Barça va aprofitar la superioritat numèrica momentània per empatar el partit amb la connexió Pau Bargalló-Joao Rodrigues. Bargalló es va quedar sense marcar, però va fer un recital d'assistències. Del seu estic va sorgir el segon. Des de darrere de la porteria se la va cedir a Grau, qui va rematar a plaer. Amb aquest gol, el Barça va ser imparable i van situar el marcador 4-1 abans del descans.El Reus va intentar la remuntada a la segona meitat, però, a les acaballes del segon temps, el Barça va sentenciar amb dos gols més. Els roig-i-negres van poder maquillar el partit amb dos gols finals, però enceten la lliga amb derrota.