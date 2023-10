De rècord en rècord: el Nàstic es manté líder i iguala la ratxa de victòries d'Agné

L'última vegada que els grana van guanyar quatre partits seguits va ser amb Agné per accedir al 'play-off'

Actualitzada 01/10/2023 a les 20:38

El Nàstic de Dani Vidal segueix de dolç una setmana més. El partit contra el Lugo va servir als grana per demostrar perquè són l'equip més en forma de la categoria. Al mateix temps, el conjunt tarragoní va sumar la quarta victòria consecutiva. L'última vegada que es va assolir aquesta fita va ser la temporada 2021-2022 amb Raül Agné a la banqueta i Dani Vidal de segon. Llavors, el Nàstic acabava de caure derrotat contra el Sabadell i les opcions per arribar al play-off eren gairebé nul·les. Amb tot, els grana van assolir aquesta ratxa i es van classificar a la fase d'ascens de manera èpica.



La mentalitat de partit a partit

En comparació a aquell equip, el de Dani Vidal s'ha mostrat més segur sobre el terreny de joc. Contra el Lugo, una vegada més, el Nàstic va brillar per la seva efectivitat a les dues àrees. Per una banda, l'equip va saber treure petroli de les seves oportunitats per avançar-se en el marcador a les acaballes de la segona meitat. Trigueros va refusar una pilota perillosa amb un cop de cap. Semblava que aquesta acció es convertiria en la típica pilota dividida que s'acaba malbaratant en la lluita dels dos equips, però la va agafar Pablo i va transformar una jugada innocent en una de gol. L'asturià la va baixar amb el pit, va aixecar la mirada i li va passar a Marc Fernández, que corria sol per la banda. Aquest va encarar a Sabit dins de l'àrea i va rematar, tot i que el gol el va evitar Tabuaço amb un gran salt. Tot i això, aquest Nàstic està compromès a l'hora de participar en l'acció i allà estava Andy Escudero per marcar el gol.El Lugo no és un rival qualsevol, estava necessitat de victòries i la seva plantilla té qualitat per lluitar per les primeres posicions, així que a la segona meitat van fer un pas endavant. Els de Dani Vidal estaven al cas, van saber llegir el guió del partit i van fer el que tocava: defensar fins al final. El Nàstic es va adaptar a les circumstàncies. El tècnic tarragoní va donar entrada a Dufur i va passar a defensar amb tres centrals. L'estratègia va ser exitosa, perquè el Lugo es va mantenir amb el control, però era estèril i no trobava ocasions clares. El Nàstic va saber quan colpejar i va aguantar quan ho havia de fer per sumar la victòria. Un triomf que es va assolir amb l'esforç d'un líder. De fet, Vidal va destacar en la roda de premsa posterior al partit el que, per a ell, és la virtut més gran del Nàstic: «El que més m'agrada d'aquest equip és la capacitat d'adaptació. Quan el Lugo havia de fer un pas endavant, tots els jugadors que han sortit de la banqueta han mantingut el guió. En cap moment pensem que podem sotmere al rival cada partit, no podem ser sempre els dominadors, així que ens hem adaptat», va dir.El Nàstic de Vidal suma 16 dels 18 punts possibles i només ha rebut un gol en les sis jornades que s'han disputat. D'aquesta manera, els grana han aconseguit una de les millors defenses de la història del club. El secret de l'èxit l'ha repetit Vidal des que el seu equip va aconseguir la primera victòria, i és que l'aspecte defensiu comença amb els davanters. Aquests elaboren una pressió incansable a la sortida de la pilota i també donen un cop de mà al mig del camp. A banda, tant Nacho com Trigueros guanyen gairebé tots els duels.Després de la victòria, el president del Nàstic, Josep Maria Andreu, va voler felicitar la plantilla als micròfons de Tarragona Ràdio: «Són uns gladiadors. Admiro la seva lluita i entrega. La clau és que es veu una gran pinya, tots van a una». Andreu va tenir clar quina és la filosofia a seguir: «M'apunto a la del Cholo Simeone. Hem d'anar partit a partit i ara toca mirar a la Ponferradina». Dani Vidal va reafirmar aquesta crida i va assenyalar que «seria un error molt gran pensar més enllà de la jornada 7».El dissabte el Nàstic podria sumar un nou rècord. Si guanya a la Ponferradina, els grana igualarien un dels millors inicis de la història del club, la de la 1995-1996 que van sumar 19 de 21 possibles.