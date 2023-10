La Pobla de Mafumet és més efectiva i s'emporta el derbi contra la Rapitenca (2-1)

Els d'Adolfo Baines van controlar el partit amb gols de Dani Garcia i José Enrique i van saber patir en els minuts finals per evitar l'empat

Actualitzada 01/10/2023 a les 20:55

La Pobla de Mafumet es va emportar el primer derbi provincial de l'any contra la Rapitenca amb efectivitat. Els grana van controlar el partit des del començament i només van haver de competir contra els seus errors per sumar els tres punts. Com el primer equip, els pobletans van vèncer gràcies a una jugada d'estratègia en un servei a pilota aturada al segon temps. Dani Garcia i José Enrique van ser els golejadors del partit, però totes les peces van brillar en conjunt per dominar les dues àrees.



Els d'Adolfo Baines van tenir les primeres ocasions. Aquestes van arribar per la banda d'Hamza. L'extrem marroquí liderava els atacs, però no es va trobar del tot encertat. Quan entrava dins de l'àrea, trigava massa en decidir com finalitzar la jugada i la defensa ebrenca actuava per tallar el perill.El gol no va trigar en arribar, però va ser per l'altre extrem. Montagut va guanyar la posició al cantó esquerre de l'àrea rival i va cedir l'esfèric a Dani Garcia amb una passada rasa. El davanter, com la setmana passada contra el Prat, va ser on havia d'estar per rematar ajustant-la al pal i marcant el primer.Els d'Adolfo Baines dominaven el mig del camp. Els fitxatges d'Arnau Sans i Pouget no deixaven progressar la Rapitenca en el joc, però, tot i això, els ebrencs van saber crear perill a pilota aturada. La Pobla va cometre una falta evitable i la Rapitenca la va aprofitar per posar l'esfèric a l'àrea. Gerard Font, el porter pobletà, va sortir per interceptar-la a l'aire, però no va calcular bé. La pilota estava massa lluny i, tot i que va saltar, no va arribar i Edet va marcar l'1-1 a plaer.L'empat va revifar la Rapitenca que, amb un parell de centrades més, va aconseguir rematar a porta, però es va topar amb un encertat Font. La Pobla va tornar a agafar el control després de la pausa d'hidratació. El primer dia d'octubre va oferir un matí molt calorós i, amb el pas dels minuts, això va afectar els jugadors. Fins i tot, es va haver d'aturar el joc per un mareig sobre la gespa. Sota el tòrrid sol, les ocasions van ser per Hamza. El marroquí va completar un contraatac i va enviar la pilota al travesser.A la represa, el guió va ser el mateix. En un dels atacs, els pobletans van aconseguir una falta al lateral de l'àrea. El filial grana va seguir els passos del primer equip i va executar una jugada assajada. En comptes de centrar-la al punt de penal, Pouget, murri, va executar la falta en curt buscant el primer pal. L'esfèric va agafar de sorpresa als defensors i es va colar a l'àrea petita. Hamza no hi va arribar, però José Enrique va aprofitar el refús del porter rapitenc per marcar el 2-1. De nou, els de Baines van tenir l'avantatge i van tornar a agafar confiança. De fet, Urbina va provar un remat des del seu camp quan va veure el porter avançar i per ben poc que no aconsegueix el 3-1.Amb el pas dels minuts, la Rapitenca va fer un pas endavant i la Pobla va haver de treballar per mantenir el resultat. Els ebrencs van tenir l'última ocasió per empatar, però Font es va fer enorme per mantenir la victòria.