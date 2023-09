Canvis moderats

Dani Vidal continua confiant en el bloc fort a la part defensiva i a la davantera i només ha fet dos moviments. David Concha s'ha quedat a la banqueta per Jaume Jardí i Gorostidi ha entrat per Óscar Sanz. Jardí ha estat recompensat pel gol de l'altra dia mentre que, al mig del camp, Vidal encara es guarda l'opció de Montalvo, que està recuperat, però no per jugar tots els minuts.