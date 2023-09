Josep Maria Andreu: «Admiro la lluita i l'entrega dels jugadors i tècnics»

El president grana s'apunta a «la filosofia Cholo Simeone» i fixa l'objectiu en el partit contra la Ponferradina

Actualitzada 30/09/2023 a les 21:07

El president del Nàstic, Josep Maria Andreu, va valorar als micròfons de Tarragona Ràdio sobre la victòria del seu equip contra el Lugo i de l'inici esplèndid de la temporada. Andreu destacava que «admiro la lluita i l'entrega dels jugadors i tècnics d'aquest equip. Es deixen la pell». Respecte a la plantilla, el president va deixar clar que «ho teníem clar des del primer moment, i per això es va confeccionar tan ràpidament. Després, es veu la gran pinya que hi ha al vestuari, l'ambient és fantàstic i veus a jugadors que no tenen tants minuts totalment entregats. Tots van a una».Pel que fa al futur, el president del Nàstic ho va tenir clar: «Hem d'aspirar a guanyar a la Ponferradina. M'apunto a la filosofia del Cholo Simeone. No es pot mirar més que el partit a partit. No vull saber res més que la Ponferradina. Això ens dona confiança a tots». També va aprofitar per fer una crida a l'afició: «Ara toca anar al camp i donar suport aquests jugadors des del primer minut contra la Ponferradina».Finalment, Andreu assenyalava que «sempre vam tenir clar que havia de ser Dani Vidal l'entrenador. Havia estat amb Agné i sap el que és el Nàstic i l'estima. S'ha d'apostar per la gent que coneix l'entitat i sap la pressió d'aquest escut».