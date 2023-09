Dani Vidal: «El que més m'agrada d'aquest equip és la capacitat d'adaptació»

El tècnic va destacar que «pensar més enllà del partit a partit és un error»

El tècnic del Nàstic, Dani Vidal, va sortir més que satisfet després de la treballada victòria de l'equip contra el Lugo. Vidal va destacar que «estic molt content perquè hem guanyat al camp d'un candidat d'estar a dalt. És un equip ben entrenat i amb bons jugadors i ens hem sabut adaptar a les circumstàncies».Els grana van ser molt efectius a les dues àrees. L'entrenador grana assenyalava que «a la primera meitat hem estat millor amb la pilota. Un cop per davant en el marcador, ells havien de fer un pas endavant i tocava defensar». Vidal afegia que «està clar que no podem ser protagonistes en tots els partits de lliga. Pensar que podem dominar tots els rivals sempre és utòpic, això que tocava defensar i ens hem sobreposat al rival perquè han tingut arribades, però no ocasions de gol».De nou, l'equip es va adaptar al partit i, pel tècnic, aquesta és la virtut que més li agrada: «El que més m'agrada d'aquest equip és la capacitat d'adaptació. Ells havien de fer un pas endavant i tots els jugadors que han sortit han mantingut el guió del partit», deia.El Nàstic continua líder, però Vidal fixa l'horitzó a la Ponferradina. «Seria un error molt gran pensar a la jornada 7 en res més que en el següent partit. S'ha d'anar partit a partit, pas a pas. Ara, toca un llarg viatge de tornada, però hem de gaudir de la victòria i, a partir de demà, començar a treballar de valent per al pròxim objectiu».