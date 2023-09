Aquest Nàstic va de debò (0-1)

Els de Dani Vidal continuen en estat de gràcia i líders gràcies a un gol d'Andy Escudero

Actualitzada 30/09/2023 a les 19:55

El Nàstic segueix en estat de gràcia. Aquest equip va de debò. Els de Dani Vidal es mantenen líders en un partit exigent en el qual es van mostrar efectius a les dues àrees. Per una banda, els grana van mostrar la seva fiblada amb un gol de contraatac d'Andy Escudero. A la segona meitat, tocava defensar en el fang i van saber aguantar el Lugo sense cedir un centímetre. Els tarragonins continuen líders i són l'equip més en forma de la categoria.El partit va anar de menys a més. Dos equips de gran envergadura xocaven al terreny de joc i es plantejava un partit molt tàctic des del primer minut. El primer ensurt el va tenir el Nàstic. Cada servei de banda executat per César Morgado es convertia en un centre a l'àrea i, en el primer, Varo va fer una mala sortida, però Antoñín no va tenir la fortuna de rematar quan la porteria grana estava buida.Aquest avís va servir per despertar al Nàstic que, a poc a poc, va fer un pas endavant. En un d'aquests atacs, els de Vidal van aconseguir una falta a la frontal de l'àrea. Jaume Jardí va assumir el protagonisme i la va rematar de forma directa, però Tabuaço va volar per aturar el gol. El porter portuguès del Lugo es va presentar al partit amb la intenció de ser el més destacat.D'un moment a un altre, el ritme del partit canviava a favor dels dos equips. El Lugo va tenir minuts per generar perill i, poc després, els va tenir el Nàstic. Així va ser fins a l'arribada de la pausa d'hidratació. A la represa, el Nàstic va agafar el control. Els grana van començar un setge a la porteria rival que, entre Tabuaço i els dos pilars Morgado i Bernardo, el Lugo aconseguia aguantar.Aquest Nàstic no és líder per fortuna i així ho va demostrar gairebé a l'últim minut de la primera meitat. Un refús de Trigueros en defensa es va convertir en una jugada de perill. Pablo Fernández va fer la màgia i, amb un toc de qualitat amb la punta del peu, va controlar el refús al mig del camp. L'asturià va veure la carrera de Marc Fernández i va habilitar la jugada. L'extrem grana es va plantar a l'àrea rival i va rematar amb potència a porta. Tabuaço, de nou, va volar i va aturar el xut estirant-se al màxim, però no va ser suficient. El refús va caure a l'àrea petita i allà estava Andy Escudero. L'extrem alacantí no va dubtar i, al primer toc, va marcar el primer del Nàstic.Amb el segon gol consecutiu d'Escudero, el Nàstic va marxar al descans per davant en el marcador.A la represa, el Lugo va sortir amb tot. Els gallecs volien l'empat i ho van demostrar gairebé a la primera jugada de la segona meitat. Javi Vázquez va centrar a l'àrea i Nacho no va arribar a refusar. La pilota li va caure als peus de Ledesma que, inexplicablement, no va poder rematar a porta tot i que estava sol dins de l'àrea.Aquest va ser el primer avís, però desencadenaria la tònica del segon temps. El Nàstic havia d'apretar les dents i aguantar el setge del Lugo a la porteria de Varo. La qualitat individual dels de Munitis va aparèixer i el Nàstic va encendre la llum d'alerta defensiva. Amb la pilota els peus, els grana no aconseguien ni fer tres passades. Era moment de patir i defensar, i així ho van fer.Tocava defensar en el fang i el Nàstic ho va fer. El Lugo s'apropava cada vegada més i, fins i tot, van tenir polèmica. Gorostidi va fer una falta perillosa prop de la línia de l'àrea del Nàstic. De fet, el grana va tirar a terra a l'atacant gallec sobre la línia, però l'àrbitre la va veure fora.El Nàstic va arribar a la pausa d'hidratació, però aquesta vegada no hi va haver bravatege màgic i la tònica es va mantenir. Vidal va moure fitxa i va introduir Dufur. L'ordre estava clara, tocava posar l'autobús al darrere.L'àrbitre va afegir fins a set minuts i, fins i tot, se'n van jugar vuit, però aquest líder no va cedir ni un centímetre. Continua el somni.