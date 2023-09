El CB Valls, preparat per enlairar-se a la lliga EBA contra el CB Quart

Els vallencs van completar la Lliga Catalana amb una triple victòria que els ha classificat a la final a vuit

Actualitzada 29/09/2023 a les 13:59

El CB Valls de Víctor Neila està més que preparat per encetar amb ambició la seva temporada a la lliga EBA. Els de la capital de l'Alt Camp comencen el curs a domicili contra el CB Quart, un dels nous rivals del grup. De fet, només el CB Igualada i el Sese van coincidir l'any passat amb els vallencs.



Els de Víctor Neila van anar per feina aquest mercat d'estiu i van completar una plantilla contrastada a la categoria. Óscar Ngomo, Gonzalo Baltà i Sisco Moreno, entre d'altres, van aterrar al Joana Ballart a finals d'agost per començar els entrenaments i han tingut una adaptació exprés. Les peces van començar a funcionar ben aviat a la Lliga Catalana. Segons Víctor Neila, «l'experiència i el talent dels nous reforços s'han adaptat ràpidament al nostre estil de joc. Ha sigut un avantatge i, la veritat, no esperaven un rendiment tant immediat, però la seva implicació en el seu dia a dia ho ha posat fàcil».El CB Valls es va classificar a la final a vuit després de superar la fase de grups amb tres victòries consecutives. «L'equip ha fet mèrits suficients per assolir aquesta fita. Aquests tres partits ens han servit per posar-nos al punt que volem. Hem tingut un ritme de joc molt alt i molt d'encert. Hem treballat a consciència i el resultat ha sigut guanyar dos dels tres partits per més de deu punts. Aquesta és la línia que volem seguir», destacava Neila. Els vallencs només van patir en la seva visita al camp de l'Igualada, però, amb tot, van trobar el camí per emportar-se el duel: «Vam haver de saber patir. No estàvem gens encertats en els tirs, però vam saber treure l'experiència i la tranquil·litat per poder capgirar el partit, aquest és el camí», deia el tècnic tarragoní.En el pas per la Lliga Catalana, els vallencs han mostrat registres d'un equip compacte i versàtil, amb molts jugadors capaços de posar-se l'equip a l'esquena. En aquests tres partits han destacat Gonzalo Baltà, amb 17 i 13 punts en les victòries contra el Granollers i l'Igualada i Marcus Vinicius, amb 17 punts contra el Castelldefels.El CB Valls té arguments per ser ambiciós aquesta temporada, però Neila es mostra cautelós respecte l'adaptació contra els nous equips d'aquesta temporada: «Caldrà veure el rendiment del grup durant les primeres jornades. Hi ha molts equips que s'han renovat completament, això ens obligarà a estar més concentrats. Nosaltres ens centrarem a estar al més alt nivell possible». En el seu grup, el CB Valls s'enfrontarà a rivals poderosos com el del Joventut i també a equips que han descendit de LEB Plata, com el CB Mollet. A més, enguany suma més quilòmetres en els desplaçaments a terres gironines.L'estrena del Valls de Víctor Neila és diumenge a les 18.15 hores contra el CB Quart.