El CD Lugo, el gegant adormit que posarà en perill el lideratge del Nàstic

Tot i que no ha començat bé, l'equip de Pedro Munitis té jugadors talentosos i aspira a competir per les primeres posicions

Actualitzada 28/09/2023 a les 21:17

El Nàstic tindrà, demà, el primer gran desplaçament de la temporada a terres gallegues. Els grana visiten l'Anxo Carro per enfrontar-se al Lugo, un equip que acaba d'ascendir de Segona Divisió. Tot i tenir una plantilla contrastada, s'està adaptant a la categoria amb un inici complicat a nivell de resultats. Amb tot, només han passat cinc jornades i tot apunta al fet que és un gegant adormit que, quan les peces comencin a funcionar, lluitarà per les primeres posicions.El CD Lugo és un històric de Segona Divisió, de fet, ha estat en la categoria de plata les darreres onze temporades fins que va descendir aquesta última. El Nàstic arriba a l'Anxo Carro en condició de líder i, per tant, l'equip més en forma de la competició. Amb tot, el duel de demà no es presenta gens fàcil, tot i que el Lugo no ha començat amb la millor dinàmica possible.L'equip gallec està comandat per Pedro Munitis. L'entrenador de Santander té la seva pròpia història amb el Nàstic. El darrer mes de gener, el seu nom va sonar amb molta força a les oficines de la Budallera. Després de la destitució d'Agné, el de Cantàbria era el principal candidat per agafar les regnes de l'equip grana, però la seva condició de portar el seu cos tècnic va aturar la seva arribada. L'entitat grana va decidir apostar per mantenir Dani Vidal com a segon entrenador i van contractar Iñaki Alonso. Eventualment, aquesta decisió va acabar amb el tècnic tarragoní a les regnes de l'equip i, ara, ha fet al Nàstic líder de Primera Federació.Fins ara, el CD Lugo ha acumulat tres empats, una derrota i una victòria. L'únic triomf de la temporada va ser el primer partit de lliga contra el Teruel a l'Anxo Carro. Des de llavors, l'equip va assolir una dolorosa derrota per 0-3 contra el Deportivo i tres empats consecutius que l'ha servit per establir una gran solidesa defensiva. Aquesta és una de les qualitats dels equips de Pedro Munitis, qui acostuma a realitzar onzes amb cinc defensors. El problema que arrossega l'equip és la poca capacitat de generar ocasions de gol. Aquest factor, però, no és per falta de talent en el seu atac.El CD Lugo és un dels equips que més es va reforçar durant el mercat d'estiu i ha completat una plantilla consolidada a la categoria. A la davantera, hi ha Willy Ledesma. El davanter tornarà a estar disponible demà després de complir dos partits de sanció. Enguany, Ledesma ja ha marcat un gol i, l'anterior temporada, va ser el pitxitxi del Córdoba amb 11 dianes. A l'atac l'acompanyen noms importants com Víctor Narro, extrem veloç que va revifar l'any passat l'Atlético Baleares en mitja temporada i Antonio Aranda, exjugador del filial del Barça. Al mig del camp hi ha Jozabed, un jugador amb una àmplia experiència a Primera i Segona Divisió que apunta a ser diferencial.A més, compten amb Sergio Aguza, la seva brúixola a la medul·lar, que va coincidir amb Munitis en la seva etapa al Sabadell. A l'eix defensiu, Munitis també va pescar a l'equip arlequinat i es va emportar César Morgado. Qui va ser el capità del Sabadell la darrera temporada està acompanyat de la torre Bernardo Cruz i, en els darrers tres partits, només ha rebut un gol contra la Real Sociedad B. Pel que fa al Nàstic, els grana arriben amb tota la plantilla a la disposició de Dani Vidal.