El Calafell i el Reus Deportiu, preparats per tornar a una competida OK Lliga

Els calafellencs s'estrenen demà al camp del Sant Just, un dels ascendits, mentre que els reusencs comencen dilluns contra el Barça

Actualitzada 29/09/2023 a les 13:49

El Reus Deportiu i el CP Calafell tornen a la rutina aquest cap de setmana per començar el seu camí a l'OK Lliga. Els dos equips van aprofitar el mercat d'estiu per reforçar la plantilla amb nous jugadors i, a més, van arribar a la final a quatre de la Lliga Catalana i les semifinals de la Supercopa d'Espanya el darrer cap de setmana. Després d'aquests dos torneigs, enceten una OK Lliga que es planteja com una de les més competides de les darreres temporades.



El Reus Deportiu es va quedar a un pas de la final de la Superlliga després de caure per 5-3 contra el Liceo. El tècnic roig-i-negre, Jordi Garcia, es va mostrar «trist i decebut» per no haver arribat a la final del primer títol de lliga, però va destacar que «així acaba de començar, la lliga comença ara i és il·lusionant. La derrota a la Supercopa ens ha de servir per créixer». Els reusencs arrenquen la temporada dilluns contra el Barça, tot un inici d'extrema dificultat, però que no sembla impossible. L'equip blaugrana, va ser el campió de la Superlliga, però ha demostrat que és capaç de sagnar després perdre a la Lliga Catalana contra el Noia. D'aquesta manera, l'OK Lliga es presenta enguany amb més competència.El Barça i el Deportivo Liceo continuaran sent els favorits de la categoria, però el Noia Freixenet apunta a unir-se al Reus Deportiu a ser un candidat a entrar entre els quatre primers. A aquesta lluita, se suma el Lleida i també el CP Calafell.Els calafellencs, entrenats per Ferran López, comencen la temporada demà contra el Sant Just, un equip que acaba d'ascendir a la categoria. Aquest estiu, els verds van perdre el seu referent a l'atac, Martí Casas, que va mudar-se a Reus. Per substituir-lo, van fitxar experiència amb Jepi Selva i Uri Vives, a l'atac, i joventut i ambició amb Carles Domènech i Joan Pascual. Després d'unes temporades en ascens, els calafellencs volen acabar de consolidar-se a la part alta de la taula enguany.