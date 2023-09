Alberto Varo torna a l'Anxo Carro de Lugo, on va estar tres temporades

El canongí, previsiblement, serà titular, després d'acumular tres partits amb la porteria a zero i grans actuacions

El porter del Nàstic de Tarragona, Alberto Varo, torna a la que va ser la seva casa durant tres temporades: l'Anxo Carro. El canongí, previsiblement, serà titular, després d'acumular tres partits amb la porteria a zero i grans actuacions.Després del Nàstic, el segon club on ha jugat més temporades és el Lugo. Allà va competir tres cursos a Segona Divisió entre la 2018/2019 a la 2021/2022. Després del seu pas per Galícia, Varo va jugar al Linense mitja temporada.